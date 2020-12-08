Коронавирус SARS-CoV-2 перестали считать исключительно респираторным вирусом, как было в начале пандемии. Так как COVID-19 повреждает многие внутренние органы и даже влияет на нервную систему.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сумели проследить, как коронавирус SARS-CoV-2 атакует здоровые клетки и ткани всего организма.

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Во время исследований использовались мыши. Чтобы модель инфицирования была более похожа на человеческую, в сердцах и других жизненно важных органах грызунов ученые создали человеческую версию белка ACE2. Ведь именно благодаря этому белку вирус проникает в здоровые клетки.

Далее ученые ввели SARS-CoV-2 в кровь подопытных и наблюдали, как он достигает различных органов и инфицирует их. Исследователи внимательно следили за изменениями в организме и отслеживали уровень определенных генов и белков.

Результаты наблюдений: стало понятно, почему симптомы могут длиться месяцами

Сначала животные перестали есть и за первую неделю потеряли в среднем 20% своего веса.

Затем ученые заметили изменения в иммунных клетках. В тот же период ткани сердца набухли, а селезенка истощилась. Преимущественно такая симптоматика характерна пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Впоследствии ученые проанализировали изменения в работе генов. Они заметили, что определенные молекулярные процессы, которые необходимы клеткам для генерации энергии (в частности цикл трикарбоновых кислот), были отключены в сердце, почках, легких и селезенке.

Если вирус подавляет пути выработки энергии во многих органах, то это действительно наносит серьезный вред организму,

– рассказал один из авторов исследования Аржун Деб.

Наблюдение за животными показало, что некоторые изменения во всех внутренних органах грызунов сохранялись еще достаточно длительное время. Кроме изменения в работе генов, коронавирус вызвал определенные эпигенетические изменения, которые также хранились достаточно долго. Это объясняет, почему некоторые люди испытывают симптомы или слабость еще недели или даже месяцы после выздоровления.

Результаты этого наблюдения могут оказаться полезными для тестирования новых лекарств, направленных на профилактику тяжелых осложнений органов во время течения коронавируса.