Как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников: советы ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения прежде всего советует во время пандемии COVID-19 на новогодние праздники остаться дома и провести эти дни в кругу семьи. Лучше полностью отказаться от мест большого скопления людей и социальных контактов.
Отменить праздник невозможно
Об этом написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус. По его словам, также стоит отказаться от путешествий на новогодние праздники и отмечать их дома.
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Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за коронавируса праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отменить,
– сказал глава ВОЗ.
Кроме того, не следует приглашать большие компании к себе домой или идти к ним в гости. А если все же решили праздновать с членами других семей, проводите встречи на улице.
В ВОЗ настаивают, что маска и социальная дистанция являются основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик, а покупки лучше делать онлайн.
Какова ситуация с COVID-19 в мире
- С начала пандемии в мире заболели более 67 миллионов человек.
- Более 43 миллионов больных уже выздоровели. Однако в результате осложненного течения болезни умерли 1,53 миллиона пациентов.
- Больше всего больных есть в США, Индии, Бразилии, России и Франции.
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