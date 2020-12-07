Всемирная организация здравоохранения прежде всего советует во время пандемии COVID-19 на новогодние праздники остаться дома и провести эти дни в кругу семьи. Лучше полностью отказаться от мест большого скопления людей и социальных контактов.

Отменить праздник невозможно

Об этом написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус. По его словам, также стоит отказаться от путешествий на новогодние праздники и отмечать их дома.

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Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за коронавируса праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отменить,

– сказал глава ВОЗ.

Кроме того, не следует приглашать большие компании к себе домой или идти к ним в гости. А если все же решили праздновать с членами других семей, проводите встречи на улице.

В ВОЗ настаивают, что маска и социальная дистанция являются основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик, а покупки лучше делать онлайн.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn't be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020

Какова ситуация с COVID-19 в мире