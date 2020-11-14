В Украине с начала года сообщено о том, что 289 человек пострадали от отравления дикорастущими грибами.

К сожалению, 11 человек из этого числа выявленных случаев умерли от отравления дикорастущими грибами в Украине с начала 2020 года. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.

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Да, блюда из грибов – традиционный продукт в рационе питания жителей многих регионов Украины. Однако следует осторожно выбирать, какие грибы употреблять, чтобы не отравиться ими.

Помните, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет. В случае отравления ни в коем случае не занимайтесь самолечением – это опасно для жизни!

– отметила пресс-служба.

Центр общественного здоровья Минздрва Украины в сотрудничестве с ведущим украинским микологом Василием Петровичем Гелютой опубликовали буклет "Опасные грибы, которые стоит знать" с советами, как не отравиться грибами.

Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются при наличии разрешительной документации.

Не покупайте грибы на стихийных рынках и несанкционированных точках торговли.

Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.

Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми.

Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.

Не пробуйте сырые грибы.

Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.

Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Симптомы отравления грибами:

головокружение;

тошнота;

сильная жажда;

судороги;

посинение губ, ногтей;

похолодение рук и ног;

галлюцинации;

расстройство или потеря сознания;

нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Симптомы отравления грибами могут появляться в разное время – от 30 минут до нескольких суток, в зависимости от вида грибов.