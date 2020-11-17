Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что главная цель карантина выходного дня – предотвратить полный локдаун медицинской системы, когда она уже перестанет справляться с потоком новых больных.

По его словам, карантинные ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобное. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью "РБК-Украина".

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На самом деле основная цель, которая скоммуницирована (принята, – ред.) и главным государственным санитарным врачом, и министром здравоохранения – это не дать людям "соблазн" лишнего перемещения. Задача – чтобы люди находились с семьями, находились в семье,

– заявил он.

Немчинов отметил, что правительство провело коммуникацию с торгово-промышленной палатой по определению форс-мажорных обстоятельств. Ведь карантин касается как арендодателей, так и арендаторов, которые будут однозначно терять средства из-за того, что не будут работать в выходные.

"Так или иначе, мы каждый день ходим на работу, и за это время мы можем сделать какие-то необходимые покупки. Основной негатив, который был весной и в начале лета, – это неравноправие субъектов, когда крупные ритейлеры работали, а маленькие не работали. Сейчас мы определили, что не менее 60% торговой площади должна занимать продуктовая группа, чтобы крупные строительные супермаркеты, которые делают продуктовые раскладки при входе, не рассказывали, что они торгуют продуктами", – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр заявил, что если у него есть выбор между несколькими тысячами жизней и несколькими миллиардами гривен, то он выбирает человеческие жизни.

"И я считаю, что это достаточно корректно. Нет идеальных документов, и в случае необходимости, мы готовы к каким-то изменениям", – согласился Немчинов.

В целом с начала пандемии коронавирусом заболели 557 657 украинцев. 250 983 человека выздоровели. К сожалению, зафиксировано 9 856 летальных случаев, за минувшие сутки – 159.

Карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье должны работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почта и заведения, которые готовят еду на вынос.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала