Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" показала эффективность 69,3% после введения первой дозы препарата и 96,2% – после второго компонента.

Оценка была проведена в период с 14 по 21 день, то есть до момента введения второго компонента, и вторая группа наблюдений – это уже после введения второго компонента, сообщил член российского комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины Рамил Хабриев.

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"Если сравнивать или оценивать показатели эффективности на период до введения второго компонента, то он составил 69,3% по результатам этого исследования. Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности на сегодня, рассчитанный и доложенный нам разработчиками-исследователями, составляет 96,2%", – заявил он.

Российский ученый также предположил, что увеличение времени между введением двух доз препарата может дать еще более высокие показатели.

Предварительная информация об эффективности

Ранее, 24 ноября, разработчики препарата опубликовали результаты клинических испытаний, которые показали, что на 28 день после введения первой инъекции (через семь дней после получения второй) эффективность составила 91,4%.

Через 42 дня после введения первой дозы и при условии получения пациентами второй дозы уровень защиты превысил 95%. Именно в этот срок формируется устойчивый иммунный ответ, отмечается в сообщении.

Интересно, что эти показатели росли после заявлений других производителей об эффективности их вакцин. Казалось, будто россияне хотели показать, что их вакцина более эффективна, хоть на полпроцента.

Что известно о вакцине "Спутник V"