Специалисты из Шанхайского института биологических наук предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 возник в Индии или Бангладеш летом 2019 года до того, как зафиксировали первые случаи в городе Ухань.

Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, сказав, что коронавирус возник в Индии или Бангладеш летом 2019 года. Об этом сообщает издание The Sun.

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По мнению ученых, COVID-19 попал от животных к людям через зараженную воду. Исследователи считают, что в жару люди и животные были вынуждены пить одну и ту же воду.

Китайские ученые утверждают, что традиционный подход к отслеживанию происхождения штаммов коронавируса не работает, поскольку в нем использовался вирус летучих мышей, обнаруженный на юго-западе Китая несколько лет назад. Ученые отметили, что именно это мешает отследить происхождение пандемии.

В то же время Дэвид Робертсон, эксперт из Университета Глазго, назвал эту версию "очень некорректной". Как пишет Daily Mail, это не первый раз, когда китайские власти указывают пальцем на другого, предполагая, в основном без доказательств, и Италия, и США могли быть очагами первоначального заражения.

Робертсон добавил, что "индийская" версия происхождения COVID-19 появилась на фоне увеличения политической напряженности в отношениях между Индией и Китаем. На сегодня ВОЗ продолжает искать источник коронавируса в Китае.