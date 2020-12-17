Издание провело исследование и проследило за подписанием контрактов с производителями эффективных вакцин. Партии вакцин, не будут распределять равномерно: богатые страны зарезервировали за собой тройное количество доз, а бедные очевидно, что получат меньше, или вообще ничего.

Bloomberg пишет, что сложности также заключаются и в транспортировке. Что Pfizer, Moderna требуют сложных условий для хранения, вакцинам требуется сверхнизкая температура.

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Сколько ожидают доз вакцин в Украине

В Министерстве здравоохранения заявили, что COVAX (специальная инициатива ВОЗ для распределения вакцины) одобрил заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, чего должно хватить для 4 миллионов украинцев.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения убеждены, что первую вакцину украинцы получат уже в феврале.

Что говорят СМИ

Впрочем, по данным Bloomberg, Украина имеет подписанные контракты на получение вакцин для иммунизации 2,1 миллиона человек, что составляет 5% от всего населения.

По данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последние – в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года.

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Как в других странах

Для сравнения Россия планирует покрыть 55% населения, а это почти 80 млн человек.

РФ будет проводить вакцинацию своей вакциной Sputnik, которая еще не прошла до конца все этапы апробации и международной аттестации.

Канада имеет подписанные контракты на 154 млн населения, что в 4 раза превышает необходимое количество для иммунизации всего населения.

имеет подписанные контракты на 154 млн населения, что в 4 раза превышает необходимое количество для иммунизации всего населения. Австралия, например, имеет вдвое больше вакцин, согласно контрактам, чем этого требует население.

Расчеты будущей вакцинации в мире / Фото twitter.com/AgatheDemarais