Не 8, а 2 миллиона вакцин против COVID-19 получит Украина, – Bloomberg
Издание провело исследование и проследило за подписанием контрактов с производителями эффективных вакцин. Партии вакцин, не будут распределять равномерно: богатые страны зарезервировали за собой тройное количество доз, а бедные очевидно, что получат меньше, или вообще ничего.
Bloomberg пишет, что сложности также заключаются и в транспортировке. Что Pfizer, Moderna требуют сложных условий для хранения, вакцинам требуется сверхнизкая температура.
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Сколько ожидают доз вакцин в Украине
В Министерстве здравоохранения заявили, что COVAX (специальная инициатива ВОЗ для распределения вакцины) одобрил заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, чего должно хватить для 4 миллионов украинцев.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения убеждены, что первую вакцину украинцы получат уже в феврале.
Что говорят СМИ
Впрочем, по данным Bloomberg, Украина имеет подписанные контракты на получение вакцин для иммунизации 2,1 миллиона человек, что составляет 5% от всего населения.
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Как в других странах
- Для сравнения Россия планирует покрыть 55% населения, а это почти 80 млн человек.
РФ будет проводить вакцинацию своей вакциной Sputnik, которая еще не прошла до конца все этапы апробации и международной аттестации.
- Канада имеет подписанные контракты на 154 млн населения, что в 4 раза превышает необходимое количество для иммунизации всего населения.
- Австралия, например, имеет вдвое больше вакцин, согласно контрактам, чем этого требует население.
Расчеты будущей вакцинации в мире / Фото twitter.com/AgatheDemarais
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