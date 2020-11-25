Ранние и почти незаметные симптомы COVID-19 есть у 60-70% инфицированных. Хоть эти симптомы не несут опасности, но могут сыграть важную роль для установления диагноза на раннем этапе течения болезни.

Сотрудники университетов Барселоны и Мурсии в Испании описали еще несколько ранних симптомов коронавируса. Они настолько незаметны, что на них можно запросто не обратить внимание. Работа опубликована на портале препринтов medRxiv.org, так что еще не прошла рецензирование.

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Сейчас ранними симптомами коронавируса считают потерю обоняния и вкуса. Среди европейцев таким образом болезнь проявляется у 80% больных. Это связано с тем, что коронавирус проникает в эпителиальные клетки, которые несут специальный фермент, с помощью которого S-белок коронавируса захватывает клетку-хозяина и получает возможность реплицироваться в организме.

Бокаловидные клетки, которые продуцируют муцин (слизь), являются идеальными мишенями для SARS-CoV-2. Когда патоген влияет на слизистый барьер, возникает потеря вкуса или обоняния. Это из-за того, что молекулы одоранта уже не могут крепиться к своим рецепторам с помощью муцина.

Но вследствие уменьшения слизи возникает не только потеря обоняния, но и неприятные ощущения или сухость в носу и ротовой полости. Именно эти симптомы ученые причислили к ранним признакам коронавируса.

Авторы работы исследовали назальные симптомы в группе из 35 человек, в которую входили инфицированные коронавирусом разного пола и возраста. Результаты сравнивались с контрольной группой.

Результаты исследования