Назвали ранние, почти незаметные симптомы коронавируса
Ранние и почти незаметные симптомы COVID-19 есть у 60-70% инфицированных. Хоть эти симптомы не несут опасности, но могут сыграть важную роль для установления диагноза на раннем этапе течения болезни.
Сотрудники университетов Барселоны и Мурсии в Испании описали еще несколько ранних симптомов коронавируса. Они настолько незаметны, что на них можно запросто не обратить внимание. Работа опубликована на портале препринтов medRxiv.org, так что еще не прошла рецензирование.
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Сейчас ранними симптомами коронавируса считают потерю обоняния и вкуса. Среди европейцев таким образом болезнь проявляется у 80% больных. Это связано с тем, что коронавирус проникает в эпителиальные клетки, которые несут специальный фермент, с помощью которого S-белок коронавируса захватывает клетку-хозяина и получает возможность реплицироваться в организме.
Бокаловидные клетки, которые продуцируют муцин (слизь), являются идеальными мишенями для SARS-CoV-2. Когда патоген влияет на слизистый барьер, возникает потеря вкуса или обоняния. Это из-за того, что молекулы одоранта уже не могут крепиться к своим рецепторам с помощью муцина.
Но вследствие уменьшения слизи возникает не только потеря обоняния, но и неприятные ощущения или сухость в носу и ротовой полости. Именно эти симптомы ученые причислили к ранним признакам коронавируса.
Авторы работы исследовали назальные симптомы в группе из 35 человек, в которую входили инфицированные коронавирусом разного пола и возраста. Результаты сравнивались с контрольной группой.
Результаты исследования
- Более 68% пациентов сообщили хотя бы об одном назальном симптоме.
- Клиническая группа имела "странные ощущения в носу" и чрезмерную сухость гораздо чаще, чем контрольная группа.
- Назальные симптомы преимущественно сочетались с потерей вкуса, обоняния или нарушениями этих функций.
- Неприятные ощущения в носу и рту возникали до или во время других симптомов коронавируса и продолжались в среднем 12 дней.
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