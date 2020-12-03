Психологи давно заметили, что обычная улыбка способна творить чудеса. Но оказалось, что она может и значительно снизить уровень боли во время инъекций иглой.

Если человек, который должны сделать укол, будет улыбаться даже путем усилия воли, то инъекция будет не такой болезненной. Исследование опубликовано в журнале Emotion.

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Ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, в котором принял участие 231 доброволец.

Им делали инъекции физраствора с помощью иглы, которой обычно вакцинируют против гриппа. После этого участники рассказывали о своих эмоциях во время укола, а также уровень боли и стресса.

Добровольцев разделили на 3 группы:

Первой сказали искренне улыбаться во время процедуры.

Второй – демонстрировать "фальшивую" улыбку, то есть не задействовать мышцы уголков глаз.

Третий же сказали хранить нейтральное выражение лица.

Чтобы добровольцы могли зафиксировать эти эмоции, каждый из них держал в зубах палочки для еды.

В результате оказалось, что люди, которые улыбались любыми способом, почувствовали меньший стресс от укола иглой. Кроме того, у добровольцев с искренней улыбкой было меньшее значение сердечного пульса.

В общей сложности ученые определили, что если улыбаться во время укола, то уровень боли можно снизить уровень до 40%. Исследователи убеждены, что нашли простой и доступный способ снизить боль во время медицинских инъекций.