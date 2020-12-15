Эксперименты ученых из Тель-Авивского университета показали, что коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодов. Исследователи определили оптимальную длину волны, которая уничтожает 99,9% вируса.

Ученые надеются, что новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и частные дома. Работа ученых опубликована в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

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В общем исследователи заметили, что длина волны 285 нм почти такая же эффективная в борьбе с вирусом, как и длина волны 265 нм и требует меньше чем полчаса для уничтожения более 99,9% инфекции. Поскольку лампы с длиной волны 285 нм стоят гораздо дешевле, это достаточно выгодно с экономической точки зрения.

Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно будет внедрять во всех сферах жизни человека для профилактики,

– рассказала автор исследования Хадаса Мамане.

Авторы отметили, что такая система дезинфекции идеальна для систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Но есть один нюанс

Авторы подчеркнули, что человек не должен подвергаться прямому воздействию излучения ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 285 нм.

Как долго коронавирус сохраняется на поверхностях

На бумаге – 3 часа,

На одежде – до 2 дней,

На обработанном дереве – до 2 дней,

На стекле – до 4 дней,

На пластике – до 7 дней,

На поверхности медицинских масок – до 7 дней.



Сколько коронавирус живет при различных температурах / Инфографика 24 канала