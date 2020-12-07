Ученые из Финляндии назвали простой продукт, который нормализует уровень сахара в крови – это черная смородина. Ученые также рассказали, в каких дозах ее стоит принимать.

Исследователи из Университета Восточной Финляндии и их коллеги из Университета прикладных наук Савона утверждают, что употребление черной смородины после еды нормализует показатели глюкозы в крови. Исследование об этом опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.

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Предыдущие исследования уже демонстрировали, что темные ягоды, такие как черная смородина и черника, положительно влияют на уровень сахара в крови. Впрочем, до настоящего времени оптимальный размер порций оставался неизвестным.

Как проводилось исследование

Ученые провели эксперимент, в который привлекли 26 добровольцев без хронических заболеваний – 22 женщины и 4 мужчины. Утром, после сдачи анализов крови натощак, участники исследования питались разнообразными блюдами, в основе которых были черная смородина или сахар.

После этого каждому участнику провели повторный анализ крови. Исследователи проверили уровень глюкозы в крови, инсулин, а также показатели свободных жирных кислот.

Результаты эксперимента: какая доза смородины нормализует уровень сахара