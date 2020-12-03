Новое исследование показало, что хроническая болезнь почек – основной фактор риска госпитализации при коронавирусе.

Ученые проанализировали электронные истории болезни почти 13 тысяч пациентов, которые прошли ПЦР-тест на SARS-CoV-2. Положительным тест был у 1600 человек, 354 из них потребовалась госпитализация из-за COVID-19, пишет PLoS ONE.

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Авторы исследования проанализировали связь между госпитализацией и наличием у пациентов различных болезней, включая заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, почек, обмена веществ.

Болезни почек и госпитализация с COVID-19

Связь хронической болезни почек с госпитализацией была наиболее выразительной. Пациенты с COVID-19 и последние стадиями почечной недостаточности попадали в больницу в 11 раз чаще, чем люди со здоровыми почками.

Почему так происходит

Ученые отмечают, что их данные согласуются с предыдущими исследованиями: в почках находится большое количество рецепторов АПФ-2, которые коронавирус использует для проникновения в организм. Воспалительный ответ организма при COVID-19 может дестабилизировать органы, которые уже были поражены хронической болезнью.

Ограничением этого исследования был сравнительно небольшой размер. Однако ученые указывают, что использованная ими база данных позволяет проводить очень качественный анализ имеющейся информации, поскольку она содержит описание здоровья каждого пациента.



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