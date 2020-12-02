В новом исследовании ученые показали, что диета может существенно влиять на риск импотенции у мужчин в возрасте 40-75 лет.

В новой научной работе ученые проанализировали данные о более чем 21 тысяче мужчин в возрасте от 40 до 75 лет, которые принимали участие в крупном исследовании здоровья работников здравоохранения, пишет JAMA Network Open.

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Как происходило исследование

Участники заполняли анкеты, которые характеризуют их диету, каждые четыре года с 1998 по 2014 год.

Авторы нового исследования оценили склонность мужчин к здоровому питанию по специальной шкале. Эту информацию они сопоставили с данными об эректильной функции участников исследования.

Во всех возрастных группах соблюдение здоровой диеты было связано со снижением риска развития импотенции.

Питание и потенция

У мужчин в возрасте до 60 лет, диета которых была наименее здоровой, риск импотенции был на 22% выше, чем у тех, кто максимально придерживался паттернов здорового питания. В возрасте 60-70 лет эта разница составила 18%, старше 75 лет – 7%.

Ученые считают, что мужчинам, которым небезразлична их эрекция, нужно выбирать здоровое питание. Однако они отмечают, что новые данные необходимо проверить в рандомизированных исследованиях.

Что такое здоровое питание

Это диета, которая содержит большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновые продукты, рыбу, масло. В ней мало красного мяса и жирных молочных продуктов.

Здоровый паттерн питания предполагает отказ или максимальное ограничение употребления обработанного мяса, сладких напитков, трансжиров, соли. Употребление алкоголя может быть умеренным – от 0,5 до 2 порций в день (одна порция – эквивалент 10 граммов чистого спирта).