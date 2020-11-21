Почти каждый 5 инфицированный не чувствует никаких признаков заболевания коронавирусом. Такие люди в 2 раза реже передают инфекцию другим, чем люди, у которых есть один или более симптомов коронавируса.

К такому выводу пришла группа ученых из нескольких стран. Об этом сообщает издание Nature.

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Они провели исследование данных течения болезни 21 тысячи инфицированных. При этом во внимание принимали только те случаи, когда за больными наблюдали не менее 7 суток.

Исследователи выяснили, что бессимптомные больные быстрее преодолевают вирус, поэтому они могут быть заразными в течение более короткого промежутка времени.

Справка. По состоянию на 21 ноября в мире зарегистрировали 57 910 582 случая заражения коронавирусом. Удалось вылечиться 40 108 895 больных. Однако от осложнений умерли 1 377 762 человека.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала