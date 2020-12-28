Исследователи из Франции провели крупнейший на сегодня сравнительный анализ состояния пациентов с гриппом и COVID-19 и окончательно поставили крест на популярном мифе "коронавирус безопаснее гриппа".

Авторы исследования использовали данные о 89 530 госпитализированных пациентах с COVID-19 и 45 819 людях, которые попали в больницу с сезонным гриппом, с декабря 2018 года по февраль 2019 года, пишет журнал The Lancet.

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Опасность гриппа и коронавируса

В этой выборке 16,3% пациентов с COVID-19 были госпитализированы в реанимацию по сравнению с 10,8% больных гриппом. Среднее время пребывания в отделении интенсивной терапии с COVID-19 было почти в два раза дольше – 15 дней против 8 дней при гриппе.

Кроме того, пациенты с коронавирусом вдвое чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, и у каждого четвертого больного возникла острая дыхательная недостаточность. Среди пациентов с гриппом только один из пяти имел проблемы с дыханием.

Анализ показал также, что смертность от COVID-19 в три раза превысила смертность от гриппа. Авторы исследования отмечают, что это впечатляющие результаты, с учетом того, что эпидемия сезонного гриппа во Франции зимой 2018 – 2019 года была худшей по количеству смертей за последние пять лет.

Коронавирус и грипп у детей

Ученые также сравнили уровень детской заболеваемости и тяжести течения при обеих инфекциях и обнаружили, что дети от 5 до 18 лет заметно реже нуждаются в госпитализации при COVID-19, чем при гриппе. Но при этом детям до 5 лет, которые попали в больницу с коронавирусом, интенсивная терапия нужна чаще, чем маленьким пациентам с гриппом в той же возрастной группе.

Почему грипп менее опасен, чем коронавирус

Авторы исследования отмечают, что значительная разница в тяжести течения и смертности во многом связана с тем, что иммунитет к гриппу у людей гораздо сильнее благодаря тому, что люди уже раньше болели этой инфекцией и есть ежегодная вакцинация. Поскольку SARS-Cov-2 – это новый вирус, и эффективные методы профилактики пока только производятся, уровень коллективного иммунитета остается низким.