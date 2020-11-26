У большинства пациентов после COVID-19 легкие восстанавливаются хорошо. Однако даже у людей, перенесших легкую форму болезни, патологические симптомы могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

В исследовании приняли участие 124 человека, которые выздоровели после COVID-19. Все они были пациентами отделения реабилитации Медицинского центра Университета Радбауд в Нидерландах, пишет Clinical Infectious Diseases.

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Участники исследования прошли ряд медицинских обследований, включая компьютерную томографию, – в начале реабилитации и через три месяца.

Восстановление тяжелых пациентов с коронавирусом

Ученые обнаружили, что восстановление легочной ткани у большинства пациентов прошло хорошо. Остаточные повреждения встречались редко, обычно они фиксировались у людей, проходивших лечение в реанимации.

Восстановление пациентов с легким течением коронавируса

Кроме пациентов, прошедших реанимацию, в исследовании принимали участие те, кто лечился в обычных отделениях больниц и дома. Многие участники, в которых COVID-19 протекал тяжело, через три месяца жаловались на плохое самочувствие.

Наиболее частыми жалобами были слабость, одышка и боль в грудной клетке. Некоторые пациенты испытывали трудности при выполнении рутинных действий, отмечали снижение качества жизни.

Остаточные последствия коронавируса

Авторы исследования пишут, что их удивило то, что у людей, перенесших болезнь в легкой форме, так длительно сохраняются патологические симптомы, тогда как изменений в легких у них уже нет. Они указывают, что причину этих симптомов и лечения для таких пациентов еще нужно найти.