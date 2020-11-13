Физическая слабость и низкая выносливость связаны со значительным риском развития депрессии и тревожности: на 98 и 60% соответственно.

Это выяснили британские ученые, которые проанализировали данные почти 153 тысяч добровольцев, пишет BMC Medicine.

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Как происходило исследование

Каждый из них в начале исследования прошел два теста на определение физической силы: измерение силы хвата с помощью динамометра и заезд на велотренажере, во время которого исследователи измеряли максимальный объем потребляемого кислорода.

Кроме этого, ученые собрали данные о здоровье пациентов, их демографические данные, рост и вес. Они также собрали информацию о наличии у добровольцев симптомов депрессии и тревожности, в начале и через семь лет после. Таким образом, ученые оценили, как физическая сила и выносливость в начале исследования коррелирует с симптомами психических расстройств – теперь и через несколько лет.

Взаимосвязь между депрессией и физической формой

В зависимости от результатов тестов на динамометре и беговой дорожке, участников разделили на три группы: низкой, средней и высокой физической силой и выносливостью (при разделении учитывались средние показатели по группе).

Проанализировав данные, ученые выяснили, что, в сравнении с двумя другими группами, риск развития депрессии и тревожного расстройства у физически слабых (по обоим показателям) был выше: развитие депрессивных симптомов – на 98%, а тревожности – на 60%. Риск развития любого психического расстройства у них также был выше на 81%.

Поскольку физическая сила и выносливость являются регулируемыми факторами, авторы пришли к выводу, что для профилактики психических расстройств полезно улучшить физическую форму.