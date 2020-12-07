Нашли способ вылечить диабет 1 типа: результаты исследования
Ученые создали новый метод лечения диабета 1 типа. Он уже прошел доклиническую фазу испытаний.
Суть лечения заключается в том, что определенный тип иммунных клеток настроен таким образом, чтобы они атаковали те клетки, которые провоцируют заболевание. Ученые из университета Аризоны уже протестировали новый вид терапии на мышах.
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Во время эксперимента оказалось, что генномодифицированные Т-киллеры под названием 5MCAR способны атаковать патогенные Т-клетки, которые провоцируют сахарный диабет 1 типа. По неизвестным причинам эти иммунные клетки "нападают" на бета-клетки поджелудочной железы. В результате она работает неправильно и вырабатывает недостаточное количество инсулина.
Экспериментальный метод лечения тестировали на мышах с диабетом и без ожирения.
Когда мы увидели, что Т-клетки 5MCAR полностью уничтожили патогенные иммунные клетки, которые атаковали поджелудочную железу, мы были поражены,
– рассказал соавтор исследования Томас Сервольд.
Полученные результаты дают возможность разработать новые методы иммунотерапии аутоиммунных заболеваний, а прежде всего сахарного диабета 1 типа.
С помощью имитации формы и функции природных Т-лимфоцитов ученые смогут точно нацеливаться на антигены с еще большей чувствительностью.
Факторы риска диабета 1 типа:
- В семье есть или были больные диабетом 1 типа;
- Генетические особенности при рождении;
- Некоторые медицинские состояния, такие как муковисцидоз или гемохроматоз;
- Не исключают влияние некоторых инфекций или вирусов, например, свинки или цитомегаловируса краснухи.
К слову, недавно ученые впервые смогли вылечить диабет 1 типа. Молодому парню не нужны инъекции инсулина уже более 2 лет. Но необходимо больше времени, чтобы понять, насколько устойчивым оказалось это лечение.
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