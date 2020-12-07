Ученые создали новый метод лечения диабета 1 типа. Он уже прошел доклиническую фазу испытаний.

Суть лечения заключается в том, что определенный тип иммунных клеток настроен таким образом, чтобы они атаковали те клетки, которые провоцируют заболевание. Ученые из университета Аризоны уже протестировали новый вид терапии на мышах.

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Во время эксперимента оказалось, что генномодифицированные Т-киллеры под названием 5MCAR способны атаковать патогенные Т-клетки, которые провоцируют сахарный диабет 1 типа. По неизвестным причинам эти иммунные клетки "нападают" на бета-клетки поджелудочной железы. В результате она работает неправильно и вырабатывает недостаточное количество инсулина.

Экспериментальный метод лечения тестировали на мышах с диабетом и без ожирения.

Когда мы увидели, что Т-клетки 5MCAR полностью уничтожили патогенные иммунные клетки, которые атаковали поджелудочную железу, мы были поражены,

– рассказал соавтор исследования Томас Сервольд.

Полученные результаты дают возможность разработать новые методы иммунотерапии аутоиммунных заболеваний, а прежде всего сахарного диабета 1 типа.

С помощью имитации формы и функции природных Т-лимфоцитов ученые смогут точно нацеливаться на антигены с еще большей чувствительностью.

Факторы риска диабета 1 типа:

В семье есть или были больные диабетом 1 типа;

Генетические особенности при рождении;

Некоторые медицинские состояния, такие как муковисцидоз или гемохроматоз;

Не исключают влияние некоторых инфекций или вирусов, например, свинки или цитомегаловируса краснухи.

К слову, недавно ученые впервые смогли вылечить диабет 1 типа. Молодому парню не нужны инъекции инсулина уже более 2 лет. Но необходимо больше времени, чтобы понять, насколько устойчивым оказалось это лечение.