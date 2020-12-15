Если человек может подняться по лестнице на четыре пролета быстрее, чем за одну минуту, это, скорее всего, свидетельствует о нормальном состоянии его сердца.

Целью испанских ученых была разработка быстрого и дешевого метода оценки здоровья сердца. Его результаты помогли бы врачам понять, каким пациентам требуется как можно скорее дополнительное обследование для диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).

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Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 165 человек с симптомами ишемической болезни сердца (ИБС): периодически у них появлялись боль в груди или одышка при физической нагрузке.

Участники проходили испытания на беговой дорожке с постепенным увеличением нагрузки. Затем, после отдыха, они должны были быстро и без остановок подняться по лестнице (четыре пролета или 60 ступенек), но не переходить на бег.

Ишемическая болезнь сердца – что это? Развивается, когда в результате атеросклероза происходит сужение коронарных артерий (они снабжают кровью сердечную мышцу). Боль в сердце и одышка возникают, когда в сердце поступает недостаточное количество крови и, соответственно, кислорода. При ИБС сжимающая боль обычно локализуется за грудиной.

Ученые измеряли, сколько энергии тратят участники исследования при выполнении упражнений. Для ее оценки они пользовались специальными единицами – метаболическими эквивалентами (МЭ, они сравнивают количество кислорода и энергии, которую человек тратит в покое и при активности).

У людей, которые поднимались на четыре пролета за 40-45 секунд, были лучшие показатели расхода энергии: они тратили 9-10 МЕ. Ранее было известно, что способность тратить такое количество энергии во время занятий связана со снижением риска смерти на 10% в течение ближайших 10 лет.

Люди, которые тратили на подъем по лестнице более 1,5 минут, тратили менее 8 МЕ. Согласно предыдущим исследованиям, это указывает на увеличение риска смерти в ближайшие 10 лет на 30%.

Во время тестов на беговой дорожке ученые сделали участникам снимки сердца, которые показывали его функциональное состояние. Затем они сопоставили эти данные с тем, как участники поднимались по лестнице.

Простой тест на заболевания сердца

Почти у 60% людей, которые тратили на подъем по лестнице более полутора минут, снимки сердца демонстрировали патологию. Среди тех, кто поднимался по лестнице быстро, патологии в сердце были обнаружены менее чем у трети.

Основываясь на этом, ученые пришли к выводу, что подъем по лестнице может служить первичным тестом для выявления людей с нарушениями сердца.