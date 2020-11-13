Американские ученые предложили новый тест для оценки иммунитета человека к SARS-CoV-2. Это анализ на Т-клетки.

По мнению разработчиков, тест может дать более точную информацию, чем широко применяемый анализ на антитела, сообщает The New York Times. Данные исследования теста еще не опубликованы.

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Новый тест называется T-Detect и еще не одобрен для использования. Компания-производитель Adaptive Biotechnologies сообщает о работе над созданием двух версий теста: для анализа больных и для более детального анализа, который можно использовать в исследовании вакцин.

Т-клетки (Т-лимфоциты) – что это? Клетки иммунитета, которые параллельно с антителами участвуют в борьбе с инфекцией. Они могут выявлять вирус и убивать его. Недавнее исследование показало, что Т-клетки помнят коронавирус по меньшей мере полугода.

Для чего нужен тест

Эксперты считают, что новый тест может предоставить информацию, которую дают широко используемые тесты на антитела.

Растет понимание того, что Т-клетки важны и могут быть более важным индикатором результата болезни, чем антитела, – считают ученые.

Тест на Т-клетки может показывать только то, что человек перенес инфекцию в прошлом. В этом есть смысл. Потому что количество антител со временем уменьшается, но у Т-клеток сохраняется иммунологическая память.

Результаты исследования

Ученые проверили эффективность нового теста на 2200 жителях итальянского города. В марте власти провели ПЦР-тестирование на коронавирус всем его жителям. Показатели нового теста разработчики сравнили с результатами тестирования на антитела. Тест на Т-клетки обнаружил 97% переболевших COVID-19, а тест на антитела – 77%.

Для разработки теста T-Detect ученые ранее выявили 545 рецепторов Т-клеток к различным антигенам коронавируса. 11 из этих антигенов вызывают наиболее интенсивный иммунный ответ.