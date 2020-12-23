Ученые из Израиля доказали, что препараты для снижения уровня жиров в организме уменьшают повреждение легких у пациентов с COVID-19. Ни один из добровольцев, которые использовали эти препараты, не умер от инфекции, а срок течения заболевания значительно сократился.

Ранее уже было известно, что SARS-CoV-2 препятствует эффективному расщеплению жиров в легких. Поэтому ученые решили работать в этом ключе: сперва протестировали эффект фенофибрата – препарат, который применяют для борьбы с высоким уровнем триглицеридов, в лабораторных условиях. О работе ученых пишет EurekAlert.

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Затем исследователи изучили данные 1500 инфицированных COVID-19 пациентов, принимавших фенофибрат или другие аналогичные по действию препараты.

Результаты исследований

Пациенты, которые принимали лекарства для ускорения расщепления жиров выздоравливали от COVID-19 буквально за считанные дни, а смертность оказалась нулевой,

– рассказали ученые.

В группе контроля (то есть без приема жирорастворимых препаратов) у пациентов были значительные повреждения легких и летальные случаи.

Легкие человека реагировали на SARS-CoV-2 накоплением жиров в клетках и это было критическим фактором в ухудшении их состояния. Между тем принятие лекарств для борьбы с накоплением жиров в клетках способствовало более быстрому восстановлению,

– добавил автор исследования Яков Нахимас.

Перспективы исследования

Прием фенофибрата может облегчить течение COVID-19 и минимизировать разрушительные осложнения болезни, а значит – снизить смертность.

Теперь команда приступила к клиническим исследованиям для подтверждения свойств препарата на большей выборке пациентов.