Ученые нашли взаимосвязь между депрессией и шириной зрачка. Для этого они сыграли с добровольцами в простую азартную игру, пока те были в аппарате МРТ.

Исследования немецкого Института психиатрии Макса Планка показало, что перспектива вознаграждения не вызывает у людей с депрессией такой же активной реакции, как у здоровых, пишет Medical Xpress.

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Как происходило исследование

Обычно ожидание денежного выигрыша вызывает расширение зрачков у здоровых людей. И у людей с депрессией тоже. Но их реакция менее выражена.

Чем тяжелее у добровольцев были симптомы депрессии, тем меньше расширялись их зрачки. То есть даже при положительном ожидании нервная система людей с депрессией активируется не так интенсивно.

Ученые замерили реакции максимально точно. Во время эксперимента специальная установка делала 250 снимков зрачков в секунду. Для сравнения, мы моргаем только каждые четыре-шесть секунд.

Зрачки и депрессия

Результаты исследования позволят ставить диагноз "депрессия" обоснованнее: исходя не только из заявлений пациентов, но и объективного биологического измерения. В таком случае лечение может быть максимально индивидуальным и эффективным.

Также немецкие ученые считают, что биологические показатели, которые можно точно измерить, должны стать поводом для пересмотра текущего распределения психических заболеваний на группы.