Ученые обнаружили восемь генетических вариантов, при которых высокий риск тяжелого течения COVID-19. Они указывают, что существует два класса препаратов, которые могут снизить риски, связанные с этими генами.

Ученые провели анализ связи различных генетических вариантов с тяжелым течением COVID-19 у 2244 пациентов палат интенсивной терапии различных больниц Великобритании. Они сравнили геномы тяжело больных с геномами людей из контрольной группы, информация о которых доступна в британском біобанкові, пишет Nature.

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Авторы исследования фокусировались на однонуклеотидном полиморфизме – так называют отличия в последовательности нуклеотидов в ДНК (ее мельчайших структурных единиц). Изменения этой последовательности может быть связано с риском различных патологий.

ДНК влияет на течение коронавируса

Исследование показало, что есть восемь генетических последовательностей, которые чаще встречаются у людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, чем у других. Один из этих генетических вариантов ранее не был описан.

Выявленные генетические варианты были связаны с генами, которые вовлечены в воспалительный ответ организма на вирусные инфекции. Анализ показал, что они действительно могут участвовать в процессах, сопровождающих тяжелое течение коронавирусной инфекции. Он подтвердил, что в тяжесть инфекции могут вносить вклад гены TYK2 и CCR2, которые кодируют медиаторы воспаления.

Новые методы лечения коронавируса

Новые данные поддерживают гипотезу, что тяжелое течение COVID-19 связан с тем, как работает в организме человека защита от вирусов, и с тем, насколько активны воспалительные процессы. Авторы исследования указывают, что существуют лекарства, которые способны влиять на эти механизмы.

Например, препарат барцитиниб был разработан, чтобы влиять на TYK2 при ревматоидном артрите. Также существуют моноклональные антитела, которые блокируют CCR2 (эти препараты прошли только ранние фазы исследования – также для лечения ревматоидного артрита). Чтобы оценить эффект при COVID-19 нужны обширные исследования.