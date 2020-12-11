Ученые 15 лет искали препарат для лечения кальцинированного аортального стеноза. Это самый распространенный клапанный порок сердца, который возникает в 3% пожилых людей.

Группа ученых из институтов Гладстона хотела найти препарат, который замедлял бы течение болезни. Результаты работы исследователей опубликованы на официальном сайте учреждения.

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Кальцинированный аортальный стеноз является третьей по распространенности болезнью у пожилых людей и первой причиной смертности среди других пороков сердца. Дело в том, что постепенно кальций начинает накапливаться в сердечных клапанах и сосудах, что впоследствии приводит к сужению аорты, нарушению оттока крови и сердечной недостаточности.

Болезнь прогрессирует довольно медленно. Поскольку лекарств нет, пациентам приходится ждать, пока она разовьется на максимум для проведения операции по замене клапана. И хотя это болезнь пожилых людей, сейчас такой диагноз часто получают люди даже после 40 лет.

Что узнали ученые за 15 лет экспериментов

Сначала ученые узнали, что у некоторых людей причиной болезни является мутация в гене NOTCH1, но лишь в 4% случаев. После этого открытия стало понятно, от чего нужно отталкиваться, поэтому ученые начали подробно изучать механизм возникновения болезни.

Оказалось, что независимо от наличия мутации процесс развития болезни идентичен. Клетки аортального клапана в какой-то момент начинают думать, что они костные клетки, в результате чего и откладывают кальций.

На культурах клеток и моделях мышей ученые определили гены, которые включаются и выключаются в патогенных клетках. После чего на основе этих данных искусственный интеллект научили определять здоровую и больную клетку.

С помощью ИИ исследователи протестировали почти 1600 различных терапевтических молекул, чтобы понять, какие из них возвращают клетки в нормальное состояние. В общем удалось найти несколько молекул-кандидатов, но дальнейшие эксперименты на культурах клеток идентифицировали лучшую кандидатуру.

Результаты исследования обнадеживающие

Потенциальный препарат протестировали на мышах.

У молодых грызунов болезнь удалось предотвратить.

Лечение на старых мышах или с развитым аортальным стенозом останавливало прогрессирование болезни или даже обращало его обратно.

Теперь ученые готовятся к открытию первых пилотных клинических исследований.