Ученые обнаружили белок, который защищает клетки почек от повреждений, которые часто возникают во время прохождения химиотерапии. С другой стороны, он же может стать новой мишенью в лечении рака, поскольку при различных типах опухолей его концентрация повышается. Первые результаты доказали, что такой новый комбинированный подход – работает.

Австралийские ученые из Института Уолтера и Элизы Холл стремились защитить клетки почек от повреждений и определили, что нужными свойствами обладает белок BCL-XL.

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BCL-XL имеется в различных типах клеток человека, и также известно, что при развитии рака его концентрация повышается. Более десяти лет назад ученые определили BCL-XL как жизненно важный фактор существования эритроцитов и тромбоцитов, однако свойства белка в других типах клеток не изучались.

Как проводили исследования

В новых экспериментах ученые удалили BCL-XL из всех клеток мышей, за исключением клеток крови и наблюдали, что произойдет на фоне особо стрессовых процедур для живого организма – лучевой и химиотерапии.

Почки оказались чувствительными к этим токсическим методам лечения и без белка не могли выполнять жизненно важные для организма функции.

Открытие впервые демонстрирует роль BCL-XL в защите почек. Это можно использовать для предотвращения побочных действий химиотерапии в лечении онкобольных,

– отметили ученые.

С другой стороны, раковые клетки также используют различные белки, в частности BCL-XL, для того, чтобы распространяться в организме. Высокая концентрация этого белка при различных типах онкологических заболеваний уже давно интересовала ученых в качестве новой терапевтической мишени для лечения рака. Поэтому, учитывая полученные результаты, было важно найти оптимальное решение.

Как действует белок

Первые эксперименты показали, что блокирование BCL-XL даже на короткий период провоцировали потерю тромбоцитов – серьезный побочный эффект терапии. Однако дальнейшие опыты нашли соединение, которое в низких дозах позволяет подавлять BCL-XL даже при химиотерапии. При этом белок не ухудшал функции почек и не вызывал других побочных эффектов.

Перспективы открытия