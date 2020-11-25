Ученые выяснили, какой гормон влияет на метаболический обмен, таким образом и на процесс накопления жира. Один из ключевых процессов, который запускает обмен веществ — липогенез – процесс, когда печень начинает превращать пищу в запасы жира. Липогенез стимулируется инсулином, который выделяет поджелудочная железа. Однако до сих пор не знали, что именно происходит через несколько часов после еды.

Ранее ученые предполагали, что липогенез замедляется из-за того, что после еды снижается количество инсулиновых стимулов. Однако специалисты из Университета штата Иллинойс в Урбане-Шампейне обнаружили, что через несколько часов после приема пищи вырабатывается кишечный гормон FGF19, который напрямую подавляет активность гена печени, что отвечает за процесс липогенеза, пишет New Atlas.

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За что отвечает этот гормон

Этот гормон "следит" за тем, чтобы в печени не образовались излишки жира. Максимального значения уровень FGF15/19 достигает максимума в крови через три часа после еды, когда инсулин возвращается к обычному показателю. Этот механизм играет важную роль в переходе организма от состояния питания к состоянию голодания.

У пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) и у мышей с ожирением ученые идентифицировали значительные аномалии в действии этого механизма и обнаружили, что гормоны кишечника не могут справиться с активностью генов, необходимой для эффективного отключения липогенеза.

Перспективы открытия

Это исследование важно для понимания работы этого пути и изучения того, насколько он ненормален при ожирении и неалкогольной жировой болезни печени,

– пояснил руководитель исследования Чонсук Ким Кемпер.

Исследование также может быть важным для планирования терапии других заболеваний, таких как диабет или некоторые виды рака, для которых ожирение является фактором риска.