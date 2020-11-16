Ученые впервые в истории наблюдали за реальным игровым процессом и обнаружили, что он положительно влияет на психическое здоровье.

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что люди могут улучшать свое психическое здоровье, играя в видеоигры. Об этом сообщает The Guardian.

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Ученые наблюдали за 3 274 добровольцами, которые играли в симулятор Nintendo Animal Crossing и шутер EA Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Кроме того, в течение всего эксперимента участники заполняли анкеты.

В ходе исследования оказалось, что чем больше игроки отдавали времени любимой игре, тем чаще они говорили об улучшении самочувствия.

Ведущий автор работы Эндрю Пшибильский удивился, когда узнал, что игровые компании имеют достаточно мало данных о своих пользователях. Также он заметил, что довольно мало этой информации использовано в предыдущих исследованиях о потенциальном вреде или пользе видеоигр.

Если вы играете в Animal Crossing 4 часа в день, то становитесь намного более счастливым человеком,

– заявил Пшибильский.

Но также ученые отметили, что с громкими выводами спешить не стоит.

Я уверен, что если эксперимент будет продолжен, то мы узнаем и о токсическом влиянии игр,

– добавил ученый.