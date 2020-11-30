Нашли еще одно негативное воздействие алкоголя: на этот раз страдает сон
Употребление алкоголя вечером может существенно нарушить сон. Опрос показал, что с этой проблемой периодически сталкиваются 68% взрослых людей, часто – каждый пятый.
В опросе Американской академии медицины сна (AASM), приняли участие более 2000 человек, все они ответили на вопрос: "Часто ли у вас сокращается продолжительность сна из-за алкоголя?".
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Оказалось, что мужчины склонны пренебрегать сном в пользу выпивки чаще, чем женщины: 75% против 60%. Наиболее распространенной эта форма, опасного для здоровья поведения, оказалась среди людей в возрасте 35-44 лет.
Исследования показывают, что если принять алкоголь за час до сна, то снижается выработка мелатонина, "гормона сна". Это приводит к нарушению суточных ритмов, которые определяют режим сна и бодрствования.
Каким образом алкоголь нарушает сон
- Вызывает расстройства сна или приводит к обострению имеющихся проблем, включая бессонницу и обструктивное апноэ во сне.
- Приводит к чрезмерному расслаблению мышц головы, шеи и горла, что может затруднять дыхание во сне.
- Увеличивает количество ночных походов в туалет, особенно во второй половине ночи.
- Увеличивает риск парасомнии, включая хождение во сне.
Как избежать этих эффектов
- Выдерживать промежуток три-четыре часа между выпивкой и сном. Если выпили непосредственно перед сном, то сон может быть неглубоким, так как метаболизм алкоголя препятствует его успокаивающим эффектом.
- Не забывайте пить безалкогольные напитки (два стакана на одну порцию алкоголя). Это поможет организму "вымыть" алкоголь и продукты его обмена.
- Избегайте газированных напитков, так как они могут способствовать развитию метеоризма.
- Немного перекусите перед сном. Пища замедляет метаболизм алкоголя, способствует снижению его уровня в крови.
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