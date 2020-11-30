Употребление алкоголя вечером может существенно нарушить сон. Опрос показал, что с этой проблемой периодически сталкиваются 68% взрослых людей, часто – каждый пятый.

В опросе Американской академии медицины сна (AASM), приняли участие более 2000 человек, все они ответили на вопрос: "Часто ли у вас сокращается продолжительность сна из-за алкоголя?".

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Оказалось, что мужчины склонны пренебрегать сном в пользу выпивки чаще, чем женщины: 75% против 60%. Наиболее распространенной эта форма, опасного для здоровья поведения, оказалась среди людей в возрасте 35-44 лет.

Исследования показывают, что если принять алкоголь за час до сна, то снижается выработка мелатонина, "гормона сна". Это приводит к нарушению суточных ритмов, которые определяют режим сна и бодрствования.

Каким образом алкоголь нарушает сон

Вызывает расстройства сна или приводит к обострению имеющихся проблем, включая бессонницу и обструктивное апноэ во сне.

Приводит к чрезмерному расслаблению мышц головы, шеи и горла, что может затруднять дыхание во сне.

Увеличивает количество ночных походов в туалет, особенно во второй половине ночи.

Увеличивает риск парасомнии, включая хождение во сне.

Как избежать этих эффектов