Вейпинг связан с нарушениями когнитивных способностей. Это показывают два исследования, проведенные учеными из Рочестерского университета.

Влияние вейпинга и курения на когнитивные способности

В первом исследовании, которое опубликовано в Tobacco Induced Diseases, ученые обнаружили связь между жалобами на ухудшение когнитивных способностей и вейпингом среди подростков. Авторы этой научной работы проанализировали данные более 18 тысяч человек.

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Участники исследования, которые вейпили или курили обычные сигареты, чаще сообщали о сложности с концентрацией внимания, вспоминаниями и принятием решений. Чем раньше человек начинал курить или вейпить, тем более существенным была связь. Чаще всего о ней сообщали те, кто начал в возрасте от 8 до 13 лет.

Второе исследование, опубликованное в PLoS ONE, было основано на данных ежегодных телефонных опросов программы "Система наблюдения за поведенческими факторами риска". Участников спрашивали, есть ли у них "серьезные трудности с концентрацией внимания, вспоминаниями или принятием решений".

В опросах участвовали более 800 тысяч взрослых людей. Анализ их данных выявил связь между вейпингом и жалобами на ухудшение когнитивных функций. Курильщики и вейперы сообщали о примерно одинаковом ухудшении когнитивных функций по сравнению с некурящими.