Палеоантропологи из Австралии нашли череп Paranthropus robustus. Это редкий вид человека, который жил на планете одновременно с ранними предками человека Homo erectus более 2 миллионов лет назад.

Череп нашли на археологическом объекте еще в 2018 году, рядом с Йоханнесбургом, что в Южно-Африканской республике. Это удивительная находка, ведь раньше ученые находили лишь зубы или частички костей этого человека, сообщает пресс-служба университета ла Троба.

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Находка может помочь человечеству лучше узнать микроэволюцию внутри человеческого вида.

К слову, в 2015 году в нескольких метрах от этого места в 2015 нашли похожий череп, но ребенка Homo erectus.

Считается, что Paranthropus robustus и Homo erectus жили примерно в тот же период. Но остатки первых случаются чаще.

Эти два очень разных вида представляют различные эволюционные эксперименты... хотя сейчас мы представители вида, который победил 2 миллиона лет назад, ископаемые данные свидетельствуют о том, что количественно представителей Paranthropus robustus было больше за Homo erectus,

– рассказала одна из исследовательниц Анжелина Лис.

Что известно о Paranthropus robustus

У этого вида людей были большие зубы и маленький мозг, а вот у Homo erectus – наоборот. Считается, что представители Paranthropus robustus обычно питались твердыми растениями, преимущественно корой или картофелем.



Череп Paranthropus robustus / Фото Университет ла Троба

Ученые считают, что этот вид людей эволюционировал из-за изменений окружающей среды. В будущем планируют выяснить, как изменились Paranthropus robustus и что стало причиной их вымирания.