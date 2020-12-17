Президент Украины Владимир Зеленский планирует поставить первые партии вакцины против коронавируса в страну уже в январе 2021 года. Он призвал всех украинских дипломатов этому поспособствовать.

Важной задачей является обеспечить Украину лицензированной вакциной против COVID-19 качественного производства. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".

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Сейчас над этой задачей работают руководители государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира.

Владимир Зеленский “… Информация об основных компаниях-производителях вакцин, странах, где уже началась или вскоре начнется массовая вакцинация, а также где могут ожидаться излишки вакцины – эта информация есть, информация эта доступна и нам нужно получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине”.

К сожалению, Украина не входит к приоритетным странам, которые могут получить вакцину против коронавируса в январе или в феврале. Зеленский заявил, что представители страны над этим работают, но призвал дипломатов присоединиться к этому процессу.

Особенно он обратился к послам в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии и к представителю при ЕС. "Но это не значит, что всем остальным послам нужно расслабляться", – добавил Зеленский.

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