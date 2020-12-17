Нам нужно получить первые партии вакцины уже в январе, – Зеленский о вакцине от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский планирует поставить первые партии вакцины против коронавируса в страну уже в январе 2021 года. Он призвал всех украинских дипломатов этому поспособствовать.
Важной задачей является обеспечить Украину лицензированной вакциной против COVID-19 качественного производства. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".
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Сейчас над этой задачей работают руководители государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира.
К сожалению, Украина не входит к приоритетным странам, которые могут получить вакцину против коронавируса в январе или в феврале. Зеленский заявил, что представители страны над этим работают, но призвал дипломатов присоединиться к этому процессу.
Особенно он обратился к послам в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии и к представителю при ЕС. "Но это не значит, что всем остальным послам нужно расслабляться", – добавил Зеленский.
Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- В Госбюджете-2021 на вакцинацию против коронавируса выделено 2,6 миллиарда гривен. Но необходимо почти в 6 раз больше – 15,1 миллиардов.
- Первые 8 миллионов доз вакцин Украина получит в течение первого квартала 2021 года.
- Первыми бесплатную вакцину получат медики, которые работают с больными COVID-19. Следующими будут все остальные медицинские работники, а еще педагоги, военные и правоохранители.
- Впоследствии прививки будут делать тем гражданам, которые находятся в повышенной группе риска из-за возраста или сопутствующих болезней.
- Согласно подсчетам Минздрава, в первую очередь необходимо вакцинировать около 21 миллиона человек.
- В Минздраве заявили, что в будущем бесплатную вакцину получат все граждане Украины.
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