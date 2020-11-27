Нужно ли вводить локдаун в Украине, станет известно на следующей неделе. Это зависит от того, результативным ли окажется карантин выходного дня.

Экс-руководитель Государственной санитарной службы Святослав Протас заверил, что поведение властей с карантином напоминает поведение обезьяны с гранатой. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Карантин убивает украинцев

По его словам, карантин выходного дня – это дешевый и вредный инструмент, который убивает людей.

Карантинная история – для больных, а не для здоровых людей. Вместо того чтобы изолировать больных, мы изолируем сотни здоровых людей,

– отметил Протас.

Нужно ли вводить тотальный карантин

Он заверил, что накануне похолодания вообще нет смысла вводить тотальный карантин. Ведь при температуре ниже 5 градусов Цельсия, прекращается циркуляция возбудителей респираторных заболеваний. Так в Украине будет определенная стабилизация эпидемиологической ситуации.

Отметим! В Украине вторые сутки подряд очередные рекордные показатели заболеваемости – 16 тысяч 218 новых пациентов. Вспышку COVID-19 обнаружили в Днепропетровской области – 1 773 новых заражений. В Киеве – 1520 больных, в Запорожской области – 1003, в Киевской – 994 и Одесской – 966.

"Нужно провести переговоры с церквями и с местными властями для того, чтобы минимизировать возможные развлекательные мероприятия и избежать скоплений людей", – сказал эксперт. Также он добавил, что если сейчас ввести карантин, то можно спровоцировать более масштабную третью волну коронавируса.

Карантин выходного дня – политически мотивированное решение

По мнению экс-руководителя Государственной санитарной службы, карантин выходного дня – политически мотивированное решение. Оно было связано исключительно с проведением второго этапа местных выборов.

Я считаю, что за это должны нести не только политическую, но и уголовную ответственность. Инструментом нужно уметь удачно пользоваться,

– сказал Протас.

Формирование коллективного иммунитета

По словам эксперта, сейчас треть населения Украины переболела или болеет COVID-19. Это свидетельствует о начале формирования коллективного иммунитета. То есть означает, что темпы распространения инфекции будут уменьшаться естественным путем.

Он также добавил: "Когда более половины населения переболеет, то заболеваемость пойдет на спад. Вирус через каждого второго человека будет встречаться иммунизированным и не распространяться дальше".

Карантин в Украине: коротко

В Украине могут принять тотальный локдаун уже в ближайшее время. Ведь карантин выходного дня был рассчитан лишь на 3 недели.

Есть несколько вариантов развития событий. Одна из вероятных дат жесткого карантина – с 25 декабря по 17 января .

. Другой вариант – полный локдаун с 7 по 20 декабря.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала