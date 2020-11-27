Нам надо изолировать больных людей, а не сотни здоровых, – Протас о карантине выходного дня
Нужно ли вводить локдаун в Украине, станет известно на следующей неделе. Это зависит от того, результативным ли окажется карантин выходного дня.
Экс-руководитель Государственной санитарной службы Святослав Протас заверил, что поведение властей с карантином напоминает поведение обезьяны с гранатой. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
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Карантин убивает украинцев
По его словам, карантин выходного дня – это дешевый и вредный инструмент, который убивает людей.
Карантинная история – для больных, а не для здоровых людей. Вместо того чтобы изолировать больных, мы изолируем сотни здоровых людей,
– отметил Протас.
Нужно ли вводить тотальный карантин
Он заверил, что накануне похолодания вообще нет смысла вводить тотальный карантин. Ведь при температуре ниже 5 градусов Цельсия, прекращается циркуляция возбудителей респираторных заболеваний. Так в Украине будет определенная стабилизация эпидемиологической ситуации.
"Нужно провести переговоры с церквями и с местными властями для того, чтобы минимизировать возможные развлекательные мероприятия и избежать скоплений людей", – сказал эксперт. Также он добавил, что если сейчас ввести карантин, то можно спровоцировать более масштабную третью волну коронавируса.
Карантин выходного дня – политически мотивированное решение
По мнению экс-руководителя Государственной санитарной службы, карантин выходного дня – политически мотивированное решение. Оно было связано исключительно с проведением второго этапа местных выборов.
Я считаю, что за это должны нести не только политическую, но и уголовную ответственность. Инструментом нужно уметь удачно пользоваться,
– сказал Протас.
Формирование коллективного иммунитета
По словам эксперта, сейчас треть населения Украины переболела или болеет COVID-19. Это свидетельствует о начале формирования коллективного иммунитета. То есть означает, что темпы распространения инфекции будут уменьшаться естественным путем.
Он также добавил: "Когда более половины населения переболеет, то заболеваемость пойдет на спад. Вирус через каждого второго человека будет встречаться иммунизированным и не распространяться дальше".
Карантин в Украине: коротко
- В Украине могут принять тотальный локдаун уже в ближайшее время. Ведь карантин выходного дня был рассчитан лишь на 3 недели.
- Есть несколько вариантов развития событий. Одна из вероятных дат жесткого карантина – с 25 декабря по 17 января.
- Другой вариант – полный локдаун с 7 по 20 декабря.
Источник: 24 канал
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