Иммунитет – это защитные механизмы, которые помогают преодолевать недуги. Это целая система, которая помогает нам бороться с инфекциями. Ее немного разрушают вирусы, но укрепляют материнское молоко и поцелуи.

О том, как работает иммунитет и действительно ли его можно "улучшить" – подробнее в программе "120/80" на 24 канале. Также узнайте, как на способность нашего организма бороться с болезнями влияет отсутствие стрессов.

Интересно Как гаджеты уничтожают память: опасная болезнь, подцепить которую рискует каждый

Справка. Иммунитет – это свойство организма противодействовать разнообразным факторам, особенно патогенам, которые каждую секунду могут нанести вред организму. Но благодаря иммунитету мы себя оберегаем от разнообразных заболеваний

Что такое вариоляция

Открытие иммунитета, как защитной системы нашего организма, имело очень долгий и непростой путь. В начале люди не пытались понять причину определенного недуга. Главной задачей было прекратить ее распространение.

Первая демонстрация иммунитета произошла через процесс, называемый вариоляцией. Впервые ее начали практиковать в Азии. Как это происходило? Брали сухие части струпьев оспы, их вдыхал здоровый человек через нос. У пациента развивался легкий случай оспы, и вероятность выживания была значительно выше, чем у пациентов, зараженных оспой естественно.

Эдвард Дженнер и Луи Пастер

Эдвард Дженнер – английский врач конца XVIII века, который первым в мире вакцинировал человека. Мальчика он прививал от натуральной оспы. Во времена Дженнера этот недуг уничтожил примерно 10% британского населения. Поэтому врач пошел на сумасшедший эксперимент. Сыну своего садовода он вколол вирус коровьей оспы – менее агрессивной, чем натуральная. Уже с тех пор врачи начали изучать защитные механизмы организма, которые помогают бороться с недугами.

Отец иммунитета – Луи Пастер – французский микробиолог создал вакцину от бешенства, а львиную долю посвятил исследованию именно иммунитета.



Эдвард Дженнер и Луи Пастер / Коллаж 24 канала

Иммунитет – это система. В организме ребенка имеет определенные анатомические структуры. То есть там, где он вырабатывается, создаются клетки. Иммунная система распространяется по всему телу и включает многие типы клеток, органов, белков и тканей. Что самое важное – это способность отличить собственную ткань от чужеродной. Мертвые и неисправные клетки также распознаются и очищаются иммунной системой.

От чего зависит иммунитет: при чем тут стресс

Наш иммунитет зависит от образа жизни. Если человек, например, много ходит за день, находится на свежем воздухе, ест много овощей и фруктов – иммунная система будет работать на ура. Если же пренебрегать полезными продуктами, зарядкой, злоупотреблять алкоголем или сигаретами – на чудо от нашего организма лучше не надеяться. К тому же на иммунитет влияют и стрессы.

Все стрессы, нестабильные ситуации, неопределенность – очень сильно влияют на то, как организм сможет приводить к заболеванию или не приводить.

То, что у нас происходит в телесных ощущениях, в мышечных зажимах, или в том, как мы проявляем свои эмоции наружу или подавляем их – влияет на то, как наша щитовидная железа помогает нам формировать этот самый иммунитет,

– объяснила психолог Вера Романова.

Особенно тщательно нужно заботиться об иммунитете осенью. В общем иммунитет можно поделить на 2 важных типа.

► Первый – пассивный. Новорожденный ребенок получает пассивный иммунитет от матери через плаценту. Человек также может получить пассивный иммунитет с помощью антител, которые содержат препараты крови.

Специалисты также говорят, что чрезмерная опека, отсутствие контактов с социумом вряд ли помогут детскому иммунитету. Гиперопека – а это лишняя одежда и шапка при +20 – могут только навредить.

► Второй тип – активный иммунитет. Он появляется, когда воздействие на организм болезни вызывает выработку антител к этому заболеванию. Речь идет либо о заражении недугом, либо о вакцинации.

Мифы об иммунитете

Надень шапку, потому что заработаешь себе менингит – выдумка

Вероятность заболеть менингитом возрастает в зимние и осенние месяцы, как и другими болезнями, которые вызывают вирусы и бактерии. Все из-за того, что мы больше находимся в закрытых помещениях и контактируем с другими людьми. Но ношение или неношение шапки к этому не имеет никакого отношения. Шапка не защитит вас от менингита, потому что для того, чтобы заболеть, нужно, чтобы возбудитель болезни попал в ваш организм. Шапка не станет этому помехой.



Отсутствие шапки не влияет на менингит / Фото Unsplash

Так называемые иммунные препараты

Чем больше известно об иммунитете – тем больше мифов витает вокруг. Бьемся об заклад, вы хоть раз попадали на рекламу "иммунных препаратов". Такие лекарства (хоть и лекарствами их назвать не всегда язык поворачивается) относят к гомеопатии, а также народным методам лечения.

Несмотря на многочисленное количество исследований гомеопатических препаратов, нет убедительных свидетельств их эффективности. Хотя существует вероятность, что гомеопатия поможет, если вы склонны к самовнушению: здесь может сработать эффект плацебо или же естественный ход заболевания может быть воспринят как волшебный эффект гомеопатии.

Обратите внимание Вакцина от COVID-19: какая будет в Украине и сколько будет стоить

Витамины и добавки

Сегодня, к сожалению, большинство граждан Украины злоупотребляют разнообразными витаминами и биодобавками. Впрочем, специалисты говорят, что не следует принимать их бесконтрольно. Во-первых, большинство из них не имеют никакой доказательной эффективности, а, во-вторых, чрезмерное количество всяких витаминов в организме может вызвать различные заболевания. Все необходимые витамины можно почерпнуть из пищи.

Вакцинация и поцелуи помогают

Но вот что действительно помогает "повысить" иммунитет – это вакцинация. Проверенный способ предотвратить болезнь или же возможность избежать осложнений.



Вакцинация укрепляет иммунитет / Фото Unsplash

Ну, а если уж вакцинировались – можете и целоваться. Поцелуй – это обмен бактериями, которые повышают иммунитет. Однако осмотрительно выбирайте партнера: в 2014 году исследование нидерландских ученых показало, что за один поцелуй человек принимает до 80 миллионов бактерий за каких-то там 10 секунд.

Больше – смотрите в видео программы.