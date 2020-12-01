Уже ни у кого нет сомнений, что карантин будет – вопрос лишь, когда. Врачи же считают, что власти хотят дождаться новогодних праздников и ввести локдаун. Впрочем, это стоило сделать раньше.

И в целом общество в течение 9 месяцев вопрос карантина воспринимает очень агрессивно. Такое мнение в эфире 24 канала высказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.

Важно Уже с декабря в Украине могут регистрировать 20 тысяч больных COVID-19 за сутки, – исследование

По ее словам, связано такое отношение с тем, что те карантинные меры, которые вводили в Украине – приводили к негативным настроениям. Это все из-за плохой организации. В странах мира к очень жестким карантинным мерам относятся спокойнее.

Праздничные дни в Украине хотят использовать как карантинные дни. Не знаю, насколько это правильно, ведь мы дошли до пиковых моментов уже очень давно,

– рассказала Кобевко.

Она также отметила, что весной также были пиковые моменты, хотя количество случаев было меньше. А через несколько недель после стабилизации ситуации началась "волна" новых случаев.

Справка. По состоянию на 1 декабря в Украине за сутки выявили 12 498 случаев инфицирования коронавирусом, из них 586 детей и 646 медработников. Всего с начала пандемии заболели 745 123 жителя Украины.

Ситуация в больницах

По словам врача, проблем с кроватями на Буковине нет и не было. Есть проблемы с кислородом. А фактическое и юридическое количество кроватей могут отличаться.

Впрочем, медперсонала не хватает, а те медики, которые уже работают 9 месяцев с больными – очень истощены.

Смотрите полностью Видео 24 канала: врач-инфекционист о ситуации с COVID-19 и локдаун

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