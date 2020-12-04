Мы опаздываем: Pfizer изготовит вдвое меньше доз вакцины, чем планировала
Американская компания Pfizer сообщила, что не успеет изготовить достаточное количество вакцин против коронавируса до конца года. Так, вместо обещанных 100 миллионов доз препарата компания изготовит лишь половину.
Проблемы с поставками сырья
Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо запланированных 100 миллионов из-за проблем с поставкой необходимых веществ. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации.
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Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план на этот год,
– сообщили изданию источники, привлеченные к работе над вакциной.
Беспрецедентные темпы создания вакцины
Речь идет также о том, что организация поставки нужных компонентов проводилась форсированными темпами. Обычно компании сперва разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже потом налаживают процесс поставки всего необходимого для ее производства. Впрочем, из-за чрезвычайной ситуации с COVID-19 в мире, Pfizer пришлось делать все в ускоренных темпах и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.
Все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это абсолютно беспрецедентно,
– пояснил собеседник издания.
Что известно о вакцине от Pfizer
- Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech.
- Вакцина получила название – BNT162b2, ее эффективность 95%.
- Препарат получил разрешение на применение в Великобритании, страна уже получила партию вакцин, ее распределят между 50 больницами.
- Ожидается, что в ближайшее время такое же разрешение он получит в странах ЕС и в США.
- Вакцину следует вводить в организм дважды. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.
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