Американская компания Pfizer сообщила, что не успеет изготовить достаточное количество вакцин против коронавируса до конца года. Так, вместо обещанных 100 миллионов доз препарата компания изготовит лишь половину.

Проблемы с поставками сырья

Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо запланированных 100 миллионов из-за проблем с поставкой необходимых веществ. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации.

Читайте также В ВОЗ изучают необходимость е-сертификатов вакцинации для путешествий

Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план на этот год,

– сообщили изданию источники, привлеченные к работе над вакциной.

Беспрецедентные темпы создания вакцины

Речь идет также о том, что организация поставки нужных компонентов проводилась форсированными темпами. Обычно компании сперва разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже потом налаживают процесс поставки всего необходимого для ее производства. Впрочем, из-за чрезвычайной ситуации с COVID-19 в мире, Pfizer пришлось делать все в ускоренных темпах и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.

Все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это абсолютно беспрецедентно,

– пояснил собеседник издания.

Что известно о вакцине от Pfizer