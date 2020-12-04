В Министерстве здравоохранения не будут рекомендовать введение локдауна в Украине из-за стабилизации заболеваемости коронавирусом. До конца декабря потребности в тотальном карантине – нет, а вот с января, вероятно, введут локдаун на 3 недели.

Сейчас потребности в тотальном карантина нет

В Минздраве ожидают с января и в течение февраля рост заболеваемости гриппом, это приведет к максимальной нагрузки на медицинскую систему. К тому времени, в ведомстве хотят стабилизировать заболеваемость COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 декабря, сообщает 24 канал.

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Сейчас мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков,

– заявил Максим Степанов.

Тотальный карантин на 3 недели с января

Так, по словам главы Минздрава, "наша медицинская система выдержит ту нагрузку, которая сейчас происходит из-за COVID-19, но до конца декабря". Степанов отметил, что в Минздраве рекомендуют плановый жесткий карантин с января.

Уровень заболеваемости и госпитализации остается на высоком уровне. Поэтому, опираясь на медицинские и эпидемиологические показатели, мы предлагаем правительству Украины плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января. Продолжительность карантина, чтобы достичь определенных результатов должна быть 3 недели,

– сказал Степанов.

Важно! Исследователи считают, что локдаун возимеет эффект, если его вводить на 4 недели – для стабилизации заболеваемости, 6 недель – для снижения ее уровня. Коллапс медицинской системы в Украине может остановить только немедленный жесткий карантин.

Что известно о введении локдауна в Украине