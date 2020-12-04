Мы не будем рекомендовать вводить локдаун, до конца декабря точно выдержим, – Минздрав
В Министерстве здравоохранения не будут рекомендовать введение локдауна в Украине из-за стабилизации заболеваемости коронавирусом. До конца декабря потребности в тотальном карантине – нет, а вот с января, вероятно, введут локдаун на 3 недели.
Сейчас потребности в тотальном карантина нет
В Минздраве ожидают с января и в течение февраля рост заболеваемости гриппом, это приведет к максимальной нагрузки на медицинскую систему. К тому времени, в ведомстве хотят стабилизировать заболеваемость COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 декабря, сообщает 24 канал.
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Сейчас мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков,
– заявил Максим Степанов.
Тотальный карантин на 3 недели с января
Так, по словам главы Минздрава, "наша медицинская система выдержит ту нагрузку, которая сейчас происходит из-за COVID-19, но до конца декабря". Степанов отметил, что в Минздраве рекомендуют плановый жесткий карантин с января.
Уровень заболеваемости и госпитализации остается на высоком уровне. Поэтому, опираясь на медицинские и эпидемиологические показатели, мы предлагаем правительству Украины плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января. Продолжительность карантина, чтобы достичь определенных результатов должна быть 3 недели,
– сказал Степанов.
Что известно о введении локдауна в Украине
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае – в декабре или в начале января.
- По разным данным, Кабмин рассматривает несколько дат для локдауна – с 23 декабря по 15 января, с 25 декабря по 17 января и с 7 до 20 декабря.
- На заседании 2 декабря правительство приняло решение не продлевать карантин выходного дня.
- Сейчас на всей территории Украины действуют ограничения оранжевой зоны.
- А в Кабмине обещали предупредить о решении относительно новых карантинных мероприятий за неделю до их введения.
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