Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс во время поездки в Индию заболел коронавирусом, лихорадкой денге и малярией. Теперь британец получает лечение после укуса ядовитой кобры.

"Счастливчик года"

Джонса госпитализировали в местную больницу после того, как на прошлой неделе его укусила черная королевская кобра в деревне неподалеку от города Джодхпур (Индия). Об этом сообщает индийское издание The Indian Express.

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У мужчины были типичные симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе. Врачи заверили, что со временем они пройдут.

Британец является добровольцем благотворительной миссии

Джонс – бывший медицинский работник. Он прибыл в Индию, чтобы наладить работу благотворительной социальной инициативы в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане. Он поселился в помещении склада этой организации, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. На территории склада его и укусила кобра.

Мужчина недавно выздоровел от коронавируса

Семья Джонса объявила в интернете сбор средств на его лечение.

Папа – боец. Во время своего пребывания в Индии он уже страдал от малярии, лихорадки денге и COVID-19, –

написал его сын Себ Джонс.

Сам же Ян считает, что остался жив после стольких болезней благодаря своему доброму сердцу.

К слову, в Индии высокая заболеваемость COVID-19. Страна находится на 2 месте в мире по количеству выявленных случаев передачи инфекции. С начала распространения эпидемии в Индии заболели более 9 миллионов человек, из которых более чем 133 тысячи умерли от осложнений.