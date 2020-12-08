Пациент, которого медики Никопольской больницы №1 на Днепропетровщине выписали из больницы полураздетым, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Без кислородной маски он не может дышать.

Сейчас 61-летний мужчина находится в больнице Томаковки, хотя сам родом из Марганца. О его состоянии и инциденте со скорой рассказала дочь мужчины Юлия Дехта в комментарии ТСН.

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Моего папу выбросили из больницы как мусор. У него в пакетах были вещи. Пижама была, носки, нижнее белье. Когда я открыла дверь скорой, увидела, что он сидел в одном памперсе, замотанный тончайшей пленкой, и катетер висел на полу весь грязный,

– рассказала женщина.

По ее словам, отца перевезли из больницы Никополя в Томаковку, а в местном госпитале сразу отправили в реанимацию. Медики сообщили Юлии, что ее отец в очень тяжелом состоянии.

Медики требовали дорогие лекарства

Юлия Дехта рассказала, что отец живет рядом с ней в Марганце, на одной улице. Несколько дней назад она пришла к нему и обнаружила, что он чувствует себя нехорошо, имеет температуру 37,5 в течение 5 дней.

По словам женщины, она сразу позвонила в скорую, но там ответили, что "на такую температуру не едут". Следовательно, дочь забрала отца к себе домой и лечила его в течение 4 дней.

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Потом она повезла папу в амбулаторию, где ему померили сатурацию. Врач сказала, что сатурация очень низкая и предположила, что у мужчины может быть коронавирус.

Мы вызвали скорую. Она приехала через пол часа из Никополя и забрала папу, а мы за ними своей машиной. Его сразу направили в реанимацию. Никто за 4 часа, что я провела под стенами отделения, мне ничего не сказал. Открыли окно, выбросили его вещи и сказали мне, чтобы я ехала домой,

– рассказала Дехта.

Следовательно, женщина вернулась в Марганец. Уже утром следующего дня ей позвонили из Никополя и сообщили: ее отца перевели в обычную палату. Кроме того, женщине надиктовали список необходимых больному отцу лекарств. Их стоимость достигала 12 тысяч гривен.

"Мы скупились. Второй список – на 8 тысяч. Тоже привезли, оставили", – добавила Юлия.

По ее словам, буквально через 2 дня после передачи дорогих лекарств у нее снова начали их требовать. При этом в больнице заявляли, что она ничего не передавала.

В переданном пакете были лекарства, которые семья искала и скупала в трех городах – Запорожье, Марганце и Никополе.

"Нашли, собрали, отдали, а в понедельник мне говорят, почему я ничего не купила по списку. У меня все чеки есть, я в окно передала в больнице. В воскресенье я говорила с папой по телефону и уже его не узнала. У него словно затуманенное сознание было. До этого с ним было все в порядке, а тут как будто не все в порядке с головой. Он не мог сказать, что конкретно ему колют. Врача мне не позвали", – пересказала женщина.

"Папе стало хуже в больнице"

Госпожа Юлия заметила: звонила и на горячую линию, но там ей только дали телефон больничного поста. Позвонив туда, женщина просила, чтобы ей позвали врача, в обратном случае обещала обращаться "выше".

Врач рассказал женщине, что коронавирус у ее папы не обнаружили, и его готовят на выписку. В Томаковскую больницу мужчину отправили, потому что он прописан в этом районе. Впрочем, и он, и его дочь проживают в Марганце.

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"Я звонила в скорую на область, но там ответили, что так не могут дать скорую, должен позвонить только врач. А машина нужна была только с кислородом. Я выбивала скорую папе, а через несколько часов, когда я была в Марганце, мне позвонили и сказали, что скорую уже дали. Я сразу поехала в Томаковку в больницу, чтобы там встретить папу", – добавила Юлия.

Она сказала, что узнать от медиков Никопольской больницы, куда делись дорогущие лекарства, которые она покупала папе, так и не смогла. Женщина уверена, что папе их не кололи.

В больнице в Никополе ему только хуже стало. Если туда мы ехали своими ногами, то обратно его везли едва живого. За 5 дней он изменился до неузнаваемости,

– сказала женщина.

Сейчас ее отец находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врач сказал, что сатурация с критического уровня немного поднялась. Впрочем, он слаб и не может дышать без маски.