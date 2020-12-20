Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по Великобритании. Случаи мутированного COVID-19 уже зафиксировали в Дании, Нидерландах и Австралии. 20 декабря он добрался и до Италии.

Больной недавно вернулся из Великобритании

О подтвержденном случае мутированного коронавируса сообщило Министерство здравоохранения Италии. Об этом информирует AGI.

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Геном выделили в военном госпитале Челио, что в Риме. Привез новый штамм COVID-19 человек, вернувшийся из Великобритании. Больной и его партнер прибыли в Рим несколько дней назад. Сейчас и они, и их семьи и друзья находятся на самоизоляции.

В Минздраве Италии уверяют, что пациент соблюдает все меры безопасности .

Италия уже прекратила сообщение с Британией

Отметим, что Италия, как много других стран мира, приняла решение о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за распространения мутировавшего коронавируса.

В Евросоюзе 21 декабря соберутся на экстренное заседание страны-члены евросообщества. Они будут решать, какие меры предпринять для предотвращения распространения болезни. Между тем, источники немецких СМИ сообщают, что ЕС таки закроет границы для Великобритании.