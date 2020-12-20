Мутировавший коронавирус уже добрался до Италии: что известно
Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по Великобритании. Случаи мутированного COVID-19 уже зафиксировали в Дании, Нидерландах и Австралии. 20 декабря он добрался и до Италии.
Больной недавно вернулся из Великобритании
О подтвержденном случае мутированного коронавируса сообщило Министерство здравоохранения Италии. Об этом информирует AGI.
К теме Агрессивный штамм COVID-19 в Великобритании: какие страны закрыли сообщение с Туманным Альбионом
Геном выделили в военном госпитале Челио, что в Риме. Привез новый штамм COVID-19 человек, вернувшийся из Великобритании. Больной и его партнер прибыли в Рим несколько дней назад. Сейчас и они, и их семьи и друзья находятся на самоизоляции.
В Минздраве Италии уверяют, что пациент соблюдает все меры безопасности .
Италия уже прекратила сообщение с Британией
Отметим, что Италия, как много других стран мира, приняла решение о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за распространения мутировавшего коронавируса.
В Евросоюзе 21 декабря соберутся на экстренное заседание страны-члены евросообщества. Они будут решать, какие меры предпринять для предотвращения распространения болезни. Между тем, источники немецких СМИ сообщают, что ЕС таки закроет границы для Великобритании.
Что известно о новом штамме коронавируса?
Мутировавший вирус в Великобритании обнаружили еще в сентябре, геном выделили в октябре. Однако резко распространяться этот штамм COVID-19 начал в конце ноября.
Как сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, новый штамм – на 70% заразнее, чем предыдущий. Однако пока нет информации, что он вызывает более тяжелые осложнения.
Поделиться новостью
-
Мутировавший коронавирус уже добрался до Италии: что известно20 декабря 2020 , 22:01
-
Люди не обращаются за тестированием: Степанов объяснил, почему изменилась статистика больных14 декабря 2020 , 09:33
-
Только раз вспомнил эту женщину, мне не интересна ее жизнь, – Степанов о Супрун17 декабря 2020 , 16:57