Новый мутировавший вид коронавируса обнаружили у норок на ферме в Польше. Результаты уже подтвердили лабораторно.

Результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. Сейчас проводят углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса, сообщила радиостанция Zet.

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У 8 норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2, – говорится в сообщении.

В Польше несколько стабилизировалась ситуация с коронавирусом, по состоянию на 24 ноября количество новых случаев инфицирования составляет 10 139. Впрочем еще в начале ноября заболеваемость была значительно выше, максимум зафиксировали 27 875 новых больных COVID-19 и 637 умерших за сутки.

Уже с 28 ноября Польша ослабит карантинные ограничения, в частности разрешат работу торговых центров и магазинов.

Что известно о мутации коронавируса у норок