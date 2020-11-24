Мутировавший коронавирус у норок обнаружили уже в Польше
Новый мутировавший вид коронавируса обнаружили у норок на ферме в Польше. Результаты уже подтвердили лабораторно.
Результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. Сейчас проводят углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса, сообщила радиостанция Zet.
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У 8 норок, которых выращивают на ферме в Поморском воеводстве, был обнаружен вирус SARS-CoV-2, – говорится в сообщении.
В Польше несколько стабилизировалась ситуация с коронавирусом, по состоянию на 24 ноября количество новых случаев инфицирования составляет 10 139. Впрочем еще в начале ноября заболеваемость была значительно выше, максимум зафиксировали 27 875 новых больных COVID-19 и 637 умерших за сутки.
Уже с 28 ноября Польша ослабит карантинные ограничения, в частности разрешат работу торговых центров и магазинов.
Что известно о мутации коронавируса у норок
- Впервые мутацию коронавируса у норок обнаружили на 283 датских фермах. Инфекция может передаваться людям, однако пока нет никаких доказательств того, что эта версия коронавируса более опасна или устойчива к вакцинам.
- Поэтому правительство Дании решило уничтожить 15 миллионов зверьков. В результате скандала с уничтожением животных, министр сельского хозяйства и продовольствия страны Могенс Йенсен подал в отставку.
- Также зараженных коронавирусом норок обнаружили в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии, Франции и США.
- В ВОЗ раскритиковали уничтожение животных и призвали воздержаться от поспешных выводов.
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