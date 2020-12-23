Ученые обнаружили, что новый штамм коронавируса, который сейчас охватывает Великобританию, был впервые замечен в Бразилии восемь месяцев назад.

Исследования показали, что мутация коронавируса, известная как N501Y, была впервые замечена еще в апреле. Об этом сообщает The Sun.

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Так, мутация N501Y у шиповидного белка является одной из самых значимых в новой вариации коронавируса. Именно она способна повышать заразность.

По меньшей мере две из мутаций в новом варианте, N501Y с апреля 2020 года в Бразилии и 69-70del с января-февраля 2020 года в Таиланде и Германии, уже циркулировали во всем мире до объединения в этот новый вариант,

– заявил вирусолог Лестерского университета Джулиан Танг.

По словам экспертов, британцы являются мировыми лидерами по уровню генетического секвенирования образцов пациентов с коронавирусом.

"Вот почему они находят эти вещи. Вполне вероятно, что то, что мы наблюдаем в Великобритании, является лишь верхушкой айсберга. Есть, скорее всего, много мутаций, о которых мы пока не знаем, поскольку большинство стран мира постоянно не проводит отслеживание мутаций ", – сказали эксперты.

Коротко о новом штамме коронавируса

14 декабря в Минздраве Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.

Ряд стран временно остановили авиасообщение с объединенным королевством.

Украина же авиарейсы не отменяла, однако в Минздраве Украины рекомендуют воздержаться от полетов в Великобританию.

Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала