В Украине время от времени фиксируют повторные случаи заболевания COVID-19. Во время каждого из них течение болезни может отличаться.

Даже если пациент находится длительное время на карантине, это не свидетельствует о том, что он не может заболеть во второй раз. Поэтому при первых симптомах коронавируса стоит сделать повторный ПЦР-тест. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Корреспондентка 24 канала Оксана Бабенкова рассказала, что такая ситуация случилась с ней. В частности, через месяц после 3 недель пребывания на самоизоляции, она снова почувствовала симптомы заболевания.

Я и подумать не могла, что через 30 дней после коронавируса можно снова получить положительный тест,

– рассказала журналистка.

Если в первый раз основными имеющимися симптомами были повышенная температура, кашель и одышка, то во второй раз – головная боль, кашель и боль в мышцах. При этом у корреспондентки уже не было высокой температуры, но она потеряла обоняние и частично вкус.

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Как можно заболеть во второй раз

Одной из причин повторного заболевания могут быть недейственные антитела. По данным ученых, антитела, которые вырабатываются с момента попадания вируса в организм, сохраняются до нескольких месяцев. Впрочем, COVID-19 является новым вирусом и его до сих пор изучают. Пока известно только то, что защита от антител является достаточно индивидуальной.

"Есть наблюдения, когда человек имеет титр антител к COVID-19 и при этом он болеет. Также есть клеточный иммунитет, который может играть значительную роль", – рассказал инфекционист Юрий Жигарев.

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По некоторым данным, именно благодаря слаженной работе клеточного иммунитета запускается цепочка реакций. После этого клетки-убийцы уничтожают клетки-жертвы, в которых поселился вредный вирус.

Этот процесс является достаточно сложным, поэтому особенности его борьбы с коронавирусом до сих пор изучают. В то же время наличие антител не стоит считать панацеей.

Обратите внимание! Ученые обнаружили 8 генетических вариантов, при которых риск тяжелого течения COVID-19 является высоким. Они указывают, что существует 2 класса препаратов, которые могут его снизить. Подробнее об этом – читайте здесь.

Еще одна причина повторного заболевания COVID-19 – пациент не вылечил болезнь в первый раз. По словам врача Анны Горбань, ход заболеваемости коронавируса может продолжаться в течение нескольких месяцев.

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Может ли положительный тест быть ошибкой

Не исключено, что симптомы могут свидетельствовать и о простуде или любом другом вирусе. ПЦР-тест является очень точным методом проверки, но он обнаруживает не вирус в организме, а его генетический материал. У коронавируса – это РНК.

"Если есть какой-то кусочек РНК, то наша иммунная система уже могла давно с ним справиться, но там могут быть обломки. Поскольку метод очень чувствительный, то он может среагировать на эти обломки", – отметил инфекционист.

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Из-за этого у тех, кто переболел коронавирусом, ПЦР-тест может показывать положительный результат еще в течение нескольких месяцев. Однако это вовсе не означает, что эти люди больны или заразны. В то же время РНК вируса не равна его жизнеспособности.

Чтобы узнать, мертвы ли эти частицы, нужно проверить, есть ли в отобранном образце РНК вируса. По словам Александра Мацкова, пока невозможно утверждать о той же активности или о типе вируса, который нашли.

Исследовать повторный COVID-19 в Украине невозможно

Тщательнее исследовать вирус в организме человека пока возможно лишь в самых развитых странах мира. Однако и там сотни повторных случаев находятся под угрозой.

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Пандемия длится всего около 10 месяцев, и для исследований требуется много времени. Даже если человек переболел коронавирусом, он вынужден носить маску, мыть руки и заботиться о других мерах безопасности.

В то же время при наличии повторных симптомов следует сразу проконсультироваться со своим врачом, чтобы не подвергать опасности других людей.