Центральный банк Англии опубликовал результаты исследования, в котором оценивался риск заражения коронавирусом через купюры. Результаты показали, что шансы подхватить инфекцию через наличные крайне невелики, даже если больной чихнет прямо на банкноту.

С началом пандемии объем наличности, которую снимают в банкоматах, резко снизился в популярных туристических городах, таких как Лондон – до 80%, сообщает банк Англии.

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Однако в районах, где живут социально незащищенные слои населения, это падение было незначительным. Это означает, что люди с невысоким уровнем дохода продолжали активно пользоваться наличными.

Исследование банка Англии

Банк заказал собственное исследование, чтобы оценить риски заражения через купюры. В лабораторных условиях на пластиковые и бумажные банкноты наносили очень высокую дозу SARS-Cov-2, эквивалентную той, которая выделяется при кашле больного.

Маловероятно, что вам когда-нибудь придется держать в руках такие купюры, однако исследователи поставили перед собой цель оценить наихудший сценарий.

От денег трудно подцепить COVID-19

Количество вирусов на банкноте оставалось стабильнім в течение 1 часа после нанесения, но быстро уменьшалась в течение следующих 5 часов. Через 6 часов количество вирусных капель снизилось до 5% как на бумажных, так и на пластиковых купюрах. Через 24 часа патоген сохранялся на банкнотах в очень низких концентрациях.

На основании этих данных Банк Англии заявил, что вероятность заражения через наличные деньги очень низкая, причем жизнеспособность вируса на бумажных и пластиковых банкнотах примерно одинакова.

Выживание вируса на банкнотах потенциально меньше, чем на большинстве поверхностей, с которыми люди контактируют в своей повседневной жизни,

– говорится в сообщении регулятора.