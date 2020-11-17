Ношение масок в общественных местах для предотвращения распространения COVID-19 рекомендуют все крупные медицинские организации. Однако в связи с потенциальным вредным эффектом масок их могут не советовать носить во время физических упражнений, в том числе в помещении.

Авторы нового обзора попытались ответить на вопрос, имеются ли научные обоснования для рекомендации не использовать маски для профилактики COVID-19 во время занятий физкультурой и спортом. Их работа опубликована в Annals of the American Thoracic Society.

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Маски во время занятий спорта

Авторы обнаружили, что имеющиеся научные доказательства говорят о том, что во время упражнений ношение маски почти не влияет на состояние здоровых людей. Маски действительно могут оказывать небольшое сопротивление воздушному потоку при вдохе и выдохе.

Однако их использование очень слабо меняло работу легких и насыщенность крови кислородом: в некоторых исследованиях влияние масок вообще обнаружено не было. Выводы исследований говорят, что они не могут нанести вреда.

Ученые отмечают, что ношение маски во время физической активности может быть некомфортным, особенно без привычки. В том числе оно может приводить к одышке. Эти результаты можно применять ко всем здоровым людям, независимо от возраста и пола.

Больные люди – исключение

Ученые подчеркивают, что такие выводы не подходят для людей с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которые склонны к одышке при физической нагрузке.

Для людей с болезнями легких и сердца, которые сопровождаются дискомфортом при упражнениях, могут делаться исключения в правилах по ношению масок, считают ученые. В таких случаях польза для этой группы должна сопоставляться с риском заражения SARS-CoV-2. Подчеркивается необходимость помнить и о том, что такие люди находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала