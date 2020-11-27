Можно без крови: нашли новый способ забора анализов
Тканевая жидкость может быть использована для многих медицинских анализов. Преимущество таких тестов в их безболезненности: для них применяют пластыри с микроиглами.
Что такое тканевая жидкость
Тканевая жидкость окружает клетки организма, она выходит из мелких кровеносных сосудов. Эта жидкость нужна, чтобы передавать тканям питательные вещества и выводить из них продукты обмена. Из межклеточного пространства жидкость попадает в лимфатические капилляры и возвращается в кровь, пишет Science Translational Medicine.
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Диагностика с помощью тканевой жидкости
Авторы нового исследования указывают, что тканевая жидкость содержит биомаркеры, которые можно использовать в диагностике. Однако ее не используют с этой целью, поскольку нет доступных методов ее забора.
Американские ученые разработали пластырь с микроиглами, который делает небольшие отверстия в коже и может собирать тканевую жидкость для анализа. Раньше такие попытки были неудачными, потому что в жидкость попадала примесь крови. Авторы нового исследования смогли справиться с этой проблемой.
Тканевая жидкость вместо крови
В исследовании ученые собрали тканевую жидкость у 21 человека. Они сравнили данные ее тестов с показателями анализов крови. В образцах был одинаковый уровень многих клинически важных веществ, включая глюкозу, кофеин и витамин D.
Микроиглы намного меньше обычных игл, они оставляют в коже очень маленькие отверстия, которые могут затягиваться в течение дня.
Почему это важно
Ученые подчеркивают, что в тканевой жидкости, в отличие от крови, не образуются тромбы, поэтому такой пластырь было бы удобно использовать для длительного мониторинга уровня некоторых биомаркеров в организме. Сейчас существует методика длительного мониторинга уровня глюкозы в крови, но для нее требуется введение подкожного сенсора.
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