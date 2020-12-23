Некоторые вакцины против COVID-19, в частности вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna содержат фрагмент генетического материала коронавируса – информационную РНК, которая кодирует шиповидный белок вируса.

Когда люди слышат, что вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna содержат генетический материал, некоторые опасаются, что вакцина может изменить их геном. Может ли вакцина повлиять на человеческую ДНК?

Генетик Александр Коляда рассказал для УП.Жизнь, что никаким образом вакцина не повлияет на гены человека.

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Шипообразный белок – это часть вируса, которая напоминает корону и "цепляется" к клетке хозяина.



мРНК – генетическая инструкция, которая обучает наш организм эти белки выделять, а заодно вырабатывать защитные антитела, чтобы побороть возбудитель, с которым мы можем встретиться.

Александр Коляда – генетик "Представьте себе, что вы поцарапались и коснулись другого человека. Или, например, прикоснулись к помидору. У вас в теле теперь некоторое время будут куски белков от бактерий из тела того человека, или помидора. Но очень быстро это исчезнет из вашего организма”.

Что происходит при контакте с РНК вакциной

То есть, информационной РНК фактически невозможно попасть в ядро. мРНК проходит только через цитоплазму клетки – материал, который окружает ядро, чтобы добраться до рибосом, этаких фабрик, производящих белки.

Эти нити генетического кода действуют как химические посредники между ДНК в наших хромосомах и клеточным механизмом, который производит белки, которые нам необходимы для функционирования: мРНК содержит инструкции, необходимые этим механизмам для образования этих белков.

В Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации Gavi объяснили, что мРНК – это не то же самое, что ДНК, и она не может соединяться с нашей ДНК, чтобы изменить наш генетический код,

Внимание! мРНК нестабильна и будет находиться внутри клетки только около 72 часов, прежде чем разложится.

Некоторые вирусы, в частности ВИЧ, могут интегрировать генетический материал в ДНК своих хозяев, но для этого нужны специальные ферменты.

Почему это не сработает в случае РНК вакцины

Все просто – вакцины мРНК не содержат этих ферментов.

Поэтому нет риска, что генетический материал, который они содержат, изменит нашу ДНК,

– считают ученые.

Кроме того, генетик Оксана Пивень рассказала, что РНК-вакцина в целом довольно нестабильна.

Оксана Пивень – генетик "Мы уже знаем, что для сохранения такой вакцины нужны довольно экстремальные условия. Когда мы вводим такую вакцину, то ее тоже разрушают ферменты нашего организма”.

Исследовательница добавила, что РНК-молекула недолго "проживет" у нас, и ожидать каких-то изменений в нашем организме из-за этого не надо.

Зато дебют РНК-вакцин вероятнее изменит медицину будущего.