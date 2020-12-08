Вакцины мировых лидеров против COVID-19 прошли 3 фазу клинических испытаний. Сейчас сообщений о рисках соответствующих вакцин для ДНК и генома человека – нет.

Для мировых лидеров в производстве препарата против COVID-19, в том числе фармацевтической компании Pfizer, финансовые риски могут быть значительными. Поэтому производители заинтересованы в качестве вакцины и отсутствии побочных эффектов. Об этом в эфире 24 канала рассказал профессор и президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

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Он отметил, что важным является использование вакцины, которая прошла все фазы клинических испытаний. Однако Сергей Дубров отметил, что вряд ли Украина получит вакцину в январе 2021 года.

Он также сообщил о возможности хранения вакцины в Украине – рабочая группа Минздрава уже приняла технические требования по оборудованию камер с температурой в -70 градусов.

Для транспортировки вакцины необходим авиатранспорт, уже проголосованы технические требования и предусмотрено финансирование, сказал президент ассоциации анестезиологов Украины.

Также профессор рассказал о соответствующей логистике относительно препарата, в частности нельзя больше 4 раз извлекать вакцину из температурных контейнеров.

Вероятность подделки вакцины

В то же время Сергей Дубров отметил, что в случае приобретения вакцины за бюджетные средства – рисков подделки практически нет. Однако профессор добавил, что о вероятности риска можно говорить, если будет возможность приобрести препарат против коронавируса у дистрибьютора.

К сожалению, действие вакцины – не на всю жизнь. Иммунитет не является пожизненным, лишь 3-6 месяцев из того, что можно проанализировать,

– сказал президент ассоциации анестезиологов Украины.

В то же время Сергей Дубров отметил определенное положительное влияние карантина выходного дня. "Сравнивая дни различных недель, мы видим, что количество новых случаев заболевания COVID-19 меньше. Количество лиц, что выздоровели, на 2 тысячи превышает количество новых случаев инфицирования", – отметил профессор.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: главное

Украина может получить примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. Государство договорилось об этом с компанией Pfizer.

Поставку вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от COVID-19 50% населения. Однако сначала прививки будут делать медикам, военнослужащим и социальным работникам.

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала