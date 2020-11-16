Стресс – это ежедневное напряжение, которое способно спровоцировать образование многих осложнений. Он вливает не только на эмоциональное состояние, но и на работу всех органов. О том, как стресс может навредить зрению – читайте в материале.

Редакция 24 канала собрала полезные советы, которые помогут уберечь зрение.

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Что влияет на зрение

Наиболее распространенная причина нарушения зрения – это генетика, отмечает Минздрав. Физиологическая причина близорукости – это неправильный размер глазного яблока и дефекты системы фокусировки.

Распространенный миф

Количество проведенного времени перед экранами телевизоров или мониторов – портят зрение. На самом деле ученые до сих пор не имеют фактов, которые это подтверждают. Но есть компьютерный зрительный синдром, когда человек испытывает напряжение, сухость глаз или удвоение изображения. Эти симптомы временные и не имеют влияния на развитие каких-то болезней.

Как влияет стресс на наше зрение

Человек может длительное время находиться в напряженном состоянии из-за стресса, что плохо влияет на здоровье. О том, как стрессовые ситуации воздействуют на зрение, рассказывает клиника "Айлаз".

Во время стрессовых ситуаций зрачки расширяются, и появляется эффект "черных мушек" . Такая реакция заложена нам природой, чтобы была возможность увидеть больше и быстрее знать, куда бежать.

. Такая реакция заложена нам природой, чтобы была возможность увидеть больше и быстрее знать, куда бежать. Из-за регулярных стрессовых ситуаций, может пострадать сосудистая система организма . Колебания давления также приводят к повышению внутриглазного давления и способствуют развитию глаукомы.

. Колебания давления также приводят к повышению внутриглазного давления и способствуют развитию глаукомы. Подергивание век – Еще одно следствие стресса. При слишком сильном и длительном напряжении все мышцы организма не выдерживают и начинают дергаться.



Подергивание век – сигнал о сильном стрессе / Фото pexels

Как успокоиться: полезные советы

Promedical рекомендует делать эти упражнения каждый раз, когда вы испытываете волнение и переживания: