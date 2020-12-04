За время пандемии COVID-19 были описаны три случая появления симптомов болезни Паркинсона сразу после перенесенной инфекции. Авторы нового исследования считают, что сейчас рано говорить о том, что коронавирус может провоцировать эту болезнь.

До нынешнего момента о развитии паркинсонизма (симптомов болезни Паркинсона) после инфекции SARS-CoV-2 врачи сообщали трижды, пишет Lancet.

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Их обнаружили у трех сравнительно молодых людей – двух мужчин (45 и 58 лет) и одной женщины (35 лет). Начало болезни у всех пациентов было острым. У двух пациентов не было выявлено генетической предрасположенности к болезни, третьему такие тесты не проводились.

Вирусы и болезнь Паркинсона

Появление болезни Паркинсона или паркинсонизма после перенесенной инфекционной болезни – известный феномен. Он может быть связан с повреждением некоторых структур головного мозга инфекцией, воспалением в мозгу или проявлением болезни Паркинсона, которая ранее протекала бессимптомно.

Ранее ученые пытались связать различные вирусы с риском развития болезни Паркинсона, но каждый раз доказательства были недостаточными. Сейчас в связи с быстрым распространением COVID-19 некоторые специалисты высказывают опасения, что в результате пандемии может значительно увеличиться количество пациентов с паркинсонизмом, что увеличит нагрузку на здравоохранение.

Может ли коронавирус вызвать болезнь Паркинсона

Авторы обзора делают вывод, что сегодня нет достаточных доказательств того, что коронавирус может быть причиной болезни Паркинсона.

Хотя вирус действительно может вызвать неврологические осложнения считают неоправданным ожидания волны заболеваемости болезнью Паркинсона. Подобные заявления, по мнению ученых, можно делать только при наличии точных данных.

Основная неопределенность, на которую указывают авторы нового обзора – отсутствие данных о неврологических симптомах у этих пациентов к COVID-19. К симптомам, которые позволяют заподозрить скорое появление развернутой картины болезни Паркинсона, относят расстройство поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз и снижение обоняния. Поскольку неврологический статус пациентов до инфекции не был известен, нельзя исключить, что болезнь Паркинсона или паркинсонизм у них развивалась раньше.