Может ли коронавирус вызвать бесплодие у мужчин: результаты исследования
Врачи находили коронавирус в образцах спермы. Это указывает на вероятность инфицирования яичек и возможное влияние на способность к зачатию детей.
Ученые предполагают, что SARS-CoV-2 может повреждать ткани яичек, непосредственно инфицируя их. Существуют и другие гипотезы: возможно, при вирусных инфекциях яички страдают из-за высокого уровня медиаторов воспаления в крови или в связи с повышенной температурой, пишет Journal of Medical Virology.
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Влияние коронавируса на мужское здоровье
Врачи описывали случаи воспаления яичка (орхита) у пациентов с COVID-19. О симптомах орхита сообщали 19% пациентов с коронавирусной инфекцией. Признаки воспаления яичка врачи обнаруживали при ультразвуковом исследовании.
При других вирусных инфекциях (например, при инфекционном паротите) воспаление яичка и его придатка у детей развивается чаще, чем у взрослых. На данный момент при COVID-19 описан один такой случай у ребенка.
В небольшом исследовании у 39% мужчин в образцах спермы было снижено количество сперматозоидов, а у 61% были лейкоциты в сперме (признак воспаления).
У некоторых пациентов, умерших от COVID-19, ученые обнаружили в яичках патологические изменения, которые свидетельствуют о воспалении в этом органе и повреждении его структур.
Автор обзора указывает, что инфицирование простаты тоже может плохо влиять на фертильность мужчин, поскольку секрет предстательной железы – важная составляющая спермы. Но в настоящее время случаи поражения этого органа при COVID-19 не описаны.
Может ли возникнуть бесплодие
Предварительные данные показывают, что коронавирус может плохо влиять на половую систему и ухудшать выработку спермы. Но необходимо провести обширные исследования: только они смогут точно охарактеризовать опасность коронавируса для мужской фертильности.
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